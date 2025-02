【PlayStation Indies】2月19日まで 開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PlayStation Store(PS Stote)」にてセール「PlayStation Indies」を開催している。期間は本日2月19日23時59分まで。

本セールでは、アクションアドベンチャー「九日ナインソール」やウォーキングシミュレーター「8番出口」、カンフーアクション「Sifu」、バトルアクションアドベンチャー「野狗子: Slitterhead」といったプレイステーション 5/プレイステーション 4のダウンロード版タイトルがラインナップ。期間中、最大70%オフの特別価格で提供される。

なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる。詳細はタイトルページにて確認してほしい。

対象タイトルラインナップ(一部)

「九日ナインソール PS4 & PS5」

通常価格:3,410円→セール価格:2,728円(20%オフ)

□PS Store「九日ナインソール PS4 & PS5」のページ

「8番出口」

通常価格:470円→セール価格:376円(20%オフ)/329円(PlayStation Plus加入でさらに10%オフ)

□PS Store「8番出口」のページ

「Sifu」

通常価格:4,180円→セール価格:1,463円(65%オフ)

□PS Store「Sifu」のページ

「野狗子: Slitterhead」

通常価格:5,478円→セール価格:2,739円(50%オフ)

□PS Store「野狗子: Slitterhead」のページ

(C) KOTAKE CREATE Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

Sifu (C)2022 Sloclap SAS. "Sifu", "Sloclap" and the Sloclap logo are all brands of Sloclap SAS. Developed and published by Sloclap SAS, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.