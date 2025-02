【「BLACK LAGOON エダ イニシャルステージ」6巻】2月19日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「BLACK LAGOON エダ イニシャルステージ」の6巻を2月19日に発売する。価格は770円。

本作は「BLACK LAGOON」に登場するシスター・エダを主人公とした前日譚。やまむらはじめ氏が作画を手掛け、「月刊サンデーGX」で連載が行なわれている。

6巻ではテロリストにスティンガーミサイルが横流しされたという情報をCIAが入手し、エダはロンドンに飛ぶ。

また、「BLACK LAGOON」第5集の「Greenback Jane」シリーズに登場した“グルーヴィ・ガイ”ラッセルの話も収録されている。

【「BLACK LAGOON エダ イニシャルステージ」6巻あらすじ】

行方不明のスティンガーミサイルを追え!!

CIAは80年代のアフガニスタンで対ソ工作のため反政府ゲリラのムジャヒディンに供与予定だったスティンガーミサイルがテロリストに横流しされた情報を入手。エダはロンドンに飛び、真意の確認と隠蔽を画策する。

