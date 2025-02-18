■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ　　 東証グロース
(2721) ＪＨＤ　　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン　 東証グロース
(1926) ライト　　　　 東証プライム
(6835) アライドＨＤ　 東証スタンダード
(1333) マルハニチロ　 東証プライム
(3046) ＪＩＮＳＨＤ　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS