＜個人投資家の予想＞ 02月18日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(4588) オンコリス 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(1926) ライト 東証プライム
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(1333) マルハニチロ 東証プライム
(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(4588) オンコリス 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(1926) ライト 東証プライム
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(1333) マルハニチロ 東証プライム
(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS