Ê¡²¬Âè°ì¡ÖÉé¤±»î¹ç¡×¤ò·Ð¤Æ¶å½£²¦¼Ô¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹êÀï2¾¡1ÇÔ¤Ë¡¡¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Û
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½Õµ¨Áª¼ê¸¢¡¦ÃË»Ò·è¾¡¡¡Ê¡²¬Âè°ì75¡½60Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ê2·î16Æü¡¢Ä¹ºê¡¦¥·¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ª¤ª¤à¤é¡Ë
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½Õ¤Î¶å½£²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£2²óÀï¤ÎÊÌÉÜ¹ÂÉô³Ø±à¡ÊÂçÊ¬¡ËÀï¤ÏÂçÀÜÀï¤ÎËö¡¢54¡½53¡¢½à·è¾¡¤Î¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡ËÀï¤â¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢91¡½71¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹êÀï¤ÏÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÂç¹êÀï¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¤À¤·¤«¤é¹¶¼é¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£Ê¡²¬Âè°ì¤ÎÂç¹õÃì¥·¡¼¡¦¥à¥µ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤áÀèÀ©¡£Ä¾¸å¤Ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÐ»Ò¤Î¥¬¡¼¥ÉµÜËÜÁï¡ÊÆ±¡Ë¤«¤éµÜËÜÍÔ¡ÊÆ±¡Ë¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆ£ÅÄÍªÚö¡ÊÆ±¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆµÕÅ¾¡£1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë»Ä¤ê5Ê¬¤Ç¤ÏÄ¹²¬ÂçÅÎ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÂ®¹¶¤ò·è¤á¡¢12¡½3¡£Âç¹ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤»¤¿¡£µÜËÜÍÔ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤Âè°ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½øÈ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£µÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¡¡²ÚÎï¤ÊÏ¢·¸
¡¡Á°È¾¤ò34¡½21¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿3Q¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒÀÊ¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬¡£µÜËÜÍÔ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û±¦¤ØÆÍÇË¤ò¿Þ¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Âç¹ê¤Î2Áª¼ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤ÎµÜËÜÁï¤Ëº¸¼ê¤ÇÇØÃæ±Û¤·¤Ë±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜÍÔ¤Ï¡ÖÁï¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡ÊÇØÃæ±Û¤·¤Ï¡Ë¼«Á³¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£µÜËÜÁï¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏµÕ¤ÎÌò³ä¡£¡Ø³°¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£5ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿4Q½øÈ×¤Ç¤âµÜËÜÍÔ¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ÆµÜËÜÁï¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¥¨¡¼¥¹Ä¹²¬¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆ£ÅÄ¤â2·åÆÀÅÀ¡£Æ£ÅÄ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ä±¦¼ê¤À¤±¤ÇÊü¤Ä¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¤òÍ×½ê¤Ç·è¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤ÆµÓ¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤Î¤òÌÔ¾Ê¡£¡ÖÁö¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎý½¬¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¹ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Æ¤âÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¡£µÜËÜÁï¤Ï¡ÖÂç¹ê¤µ¤ó¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2²óÀï¤È½à·è¾¡¤¬Á´Á³¥À¥á¥À¥á¡£²ÝÂê¤¬»Ä¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡Âç²ñ1ÆüÌÜ¡¢ÊÌÉÜ¹ÂÉô³Ø±à¤È¤Î2²óÀï½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¡ÖÉé¤±»î¹ç¤À¤¾!!¡×¤È°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤Î¤²¤¤¬Èô¤ó¤À¡£½ªÈ×54¡½49¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£54¡½53¤ÇÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥¯¥¹¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥ß¥¹¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥¹¤ÈÎ±³ØÀ¸¤Î2¿Í¤Ë·×43ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£µÜËÜÍÔ¤Ï5ÆÀÅÀ¡¢µÜËÜÁï¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Á´¤¯Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ê11ÆÀÅÀ¤·¤¿¡Ë¶ä¡Ê»³¸ý¶äÇ·¾ç¡Ë¤È¤È¡¼¤·¡ÊºêÉÍ½¨¼÷¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ãç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï¿·1Ç¯À¸¤ò·Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤ÊÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï1¹»¡£6·î¤Î¸©Í½Áª¤Ç¤Ï·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£µÜËÜÁï¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤¿¤¤¡£Æ£ÅÄ¤Ë¤âÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¡¢Ä¹²¬¤ò¥¨¡¼¥¹¤Ë°é¤Æ¤ÆËÍ¤é2¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¡£ÌÜÉ¸¤Î3´§¤Ø¡¢Ëý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï¥À¥Ö¥ë¼ç¾¤¬µ¤¤òÅÇ¤¯
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï±ÝÌÚÍþ²¢¤È¾¡Ëôå«¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2Ç¯¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÊ¡²¬Âè°ìÀï¤Ç½é¤á¤ÆÀèÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤½¤í¤Ã¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î13ÆÀÅÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»î¹ç¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê±ÝÌÚ¡Ë¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÝÌÚ¤Ï¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¡¢¾¡Ëô¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Ëô¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤Î³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬´Ö¹ç¤¤¤ò¼è¤ë¤È3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£¡Ö¾¡Ëô¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÂ®¤¯½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡±ÝÌÚ¤âÎ±³ØÀ¸¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÉâ¤«¤»¤ë¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÄ·¤Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹ËÜÅÄÉù°Ê¤¬Âè°ì¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÁª¼ê°Ê³°¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬Â®¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¶ì¤·¤¤ÂÎÀª¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÎ±³ØÀ¸¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç4»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿ÈèÏ«¤â¤¢¤ê¡¢7ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ý³Ï¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤ÉÛ¿Ø¤ä¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ò2¿ÍÃÖ¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»î¤·¡¢ÊÒÊ÷´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÀï½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã²ì²°¡ÊÍø²¹¡¦2Ç¯¡Ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡±ÝÌÚ¤Ï¡Ö4»î¹çÃæ3»î¹ç¤ÇÎ±³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¨¤¿¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï²þÁ±ÅÀ¤Ç¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥ß¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¢£Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤ÏWC½àÍ¥¾¡¡¦·ÄÀ¿¤Ë²÷¾¡
¡¡½÷»Ò¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿·ÄÀ¿¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë73¡½63¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£3Q½ªÎ»»þÅÀ¤Ç20ÅÀº¹¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ò¤·¤¿·ë²Ì¤¬ÅÓÃæ¤ÎÅÀº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¼ý³Ï¤Ç¤¹¡×¤ÈµÜºêÍ¥²ð´ÆÆÄ¤â¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Ê¿¶Ñ¼ºÅÀ¤Ï57.5ÅÀ¡£¹¥¼é¤Î¸å¤Î¹¶·â¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥¿¥Ã¥Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1Ç¯»þ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ÎÉÍ¸ý¤æ¤º¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï3Q¤Þ¤Ç¤Ë7ÆÀÅÀ¡£·ÄÀ¿¤Ë¤Ïºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢U18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼Ú¤ê¤¬ÊÖ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£