Seagateは2月18日、外付けSSDの新製品として、PlayStation公式ライセンス取得のGame Drive External SSDを発表した。22,980円 (1TB)および税込み36,780円 (2TB)で発売済み。Seagate、PlayStation 5/ 4向け外付けSSD - 3年保証とPlayStation Plus Premium Deluxeが2週間付帯

USB 3.2 Type-C接続に対応し、USB-C to USB-AおよびUSB-C to USBCケーブルを同梱する外付けSSD製品。PlayStation 4ではゲームの保存用ライブラリにも活用可能なほか、PlayStation 5では録画ファイルのストレージに利用可能。PS5のアイコニックなデザインに合わせた外観で、ブルーのLEDライトストリップを備えている。製品にはPlayStation Plus Premium | Deluxe1の2週間無料トライアルが含まれており、バウチャーの期間中はゲームカタログに収録されている数百種類のゲームもプレイできる。