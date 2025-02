「1日1時間ウォーキングすると平均余命が6時間延びる可能性がある」「定期的な運動は二日酔いの重症度を軽減する可能性がある」といった具合に、適度な運動は人間の身体機能を高める効果が確認されているほか、認知機能やメンタルヘルスに影響を及ぼすことも知られています。新たに、30分間の有酸素運動を行うと注意欠如・多動症(ADHD)の人々の認知能力が高まる可能性が国立台湾大学の研究チームによって示されました。

Acute aerobic exercise modulates cognition and cortical excitability in adults with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and healthy controls - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178124003937Exercise Boosts Cognition For People With ADHD, Study Reveals : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/exercise-boosts-cognition-for-people-with-adhd-study-reveals30 minutes of aerobic exercise enhances cognition in individuals with ADHD, study findshttps://www.psypost.org/226017-2/ADHDとは、脳の機能障害により、「集中力が長続きしない」「じっとしていられない」「衝動的な感情や行動を抑制できない」といった特徴のある神経発達障害です。これまでの研究で、ADHDと診断されていない健康な人が有酸素運動を行うと、脳の「高次思考」層である皮質の興奮性が高まる一方、ADHDの人では対照的に神経活動が抑制される傾向があることが分かっています。また、別の研究では、ADHDの人々は健康な人よりも神経活動が抑制される「皮質内抑制」のレベルが有意に低いことも判明しています。そこで、国立台湾大学の神経科学者であるクオ・シャオイ氏らの研究チームは、有酸素運動がADHDの人々の認知能力に対してどのような生理学的影響を及ぼすのかについて調査を実施。研究チームは「ADHDの人々が有酸素運動を行うと、抑制性介在ニューロンを通じて運動皮質の活動が一時的に抑制されるのではないか」との仮説を立てました。実験には薬物治療を受けていないADHDの人々と、ADHDと診断されていない人々それぞれ26人が参加しました。実験では、被験者は5分間のウォームアップ後20分間エアロバイクをこぎ、その後5分間のクールダウンを行いました。運動の前後には抑制制御の能力を評価するタスクと、「筋肉の記憶」と呼ばれる運動学習をテストするタスクが実施され、全員のパフォーマンスが調査されました。また、運動中には経頭蓋磁気刺激(TMS)による短時間間隔皮質内抑制(SICI)の測定が行われました。TMSでは、運動皮質と全身の筋肉との間の信号の強度を測定することができ、、ニューロンの興奮性や神経ネットワーク全体を抑制するチャネルの変調を調査することが可能とされています。実験の結果、ADHDの被験者は有酸素運動後に短期的な皮質内抑制が強化された一方、健康な被験者は有酸素運動により皮質内抑制が減少したことが明らかになりました。さらに、ADHDの人々は運動後の抑制制御タスクと運動学習タスクの両方で優れたパフォーマンスを発揮した一方、健康な被験者は運動学習の促進が見られたものの、抑制制御タスクへの影響は確認されませんでした。実験の結果を受け、研究チームは「ADHDの人々が有酸素運動を行うと、健康な人々とは異なる特定の脳生理機能が変化します。有酸素運動を1回行うだけで、ADHDの人々では皮質内抑制が一時的に増強されます。今回の実験結果は、ADHDの人々の抑制制御と運動学習の改善につながる可能性があります」と語りました。一方で研究チームは、今回の研究に参加した被験者が主に23〜24歳の少数の若者であったことから「より大きなサンプルや、他の人口統計グループを用いた実験を行った場合、異なる結果が得られる可能性があります」と指摘しています。