スティーブン・ソダーバーグ監督が脚本家デヴィッド・コープとタッグを組み、“幽霊目線”で家族の物語を描く新感覚ホラー『プレゼンス 存在』が3月7日より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。

予告編では、とある屋敷へと引っ越してきた崩壊寸前の4人家族を見つめる、幽霊の目線を体験することができる。家族が自分たち以外の気配に気付いているような描写も見られる。ポルターガイストも起こってる……?

今作が初めてのホラー映画となるスティーヴン・ソダーバーグ監督は、『オーシャンズ』『マジック・マイク』シリーズや『セックスと嘘とビデオテープ』などを手掛けたことで知られている。脚本のデヴィッド・コープは『ミッション:インポッシブル』 『スパイダーマン』 『ジュラシック・パーク』など映画史に残る数々のスタジオ作品の脚本を手掛けており、2020年にはケヴィン・ベーコン主演のホラー映画『レフト -恐怖物件-』の脚本を担当している。

『プレゼンス 存在』

2025年3月7日(金)よりTOHO シネマズ 日比谷ほか全国公開

監督:スティーヴン・ソダーバーグ

脚本:デヴィッド・コープ

出演:ルーシー・リュー、クリス・サリヴァン、カリーナ・リャン、エディ・メデイ、ウェスト・マルホランド

(c) 2024 The Spectral Spirit Company. All Rights Reserved.