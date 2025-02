風男塾が、3月19日に発売する36枚目のシングル「exdreamers」のミュージックビデオ(short ver.)、新ビジュアル、ジャケット写真、収録内容を一挙公開した。新曲「exdreamers」は“たとえ失敗しても、この曲を聴いて前に進んでほしい。”という想いが込められた、新たなことに挑戦する人へ向けた熱いメッセージソング。初回限定盤AのDVDには「exdreamers」のミュージックビデオとメイキング映像を収録。初回限定盤Bには恒例のバラエティ企画として特典映像『みんなで力を合わせて頑張ろう「わんこそば722」』が収録。また、通常盤には初回生産限定でトレーディングカードが封入されている。

「exdreamers」



発売日:2025年3月19日【初回限定盤A】TECI-972[CD+DVD]価格¥1,700 (税抜価格¥1,545)[CD]1 exdreamers2 寒波襲来3 A new chapter[DVD]1 exdreamers Music Video2 exdreamers Music Video メイキング【初回限定盤B】TECI-973[CD+DVD]価格¥1,700 (税抜価格¥1,545)[CD]1 exdreamers2 寒波襲来3 A new chapter[DVD]特典映像 みんなで力を合わせて頑張ろう「わんこそば722」【通常盤】TECI-974 [CD]定価¥1,300 (税抜価格¥1,182)1 exdreamers2 寒波襲来3 A new chapter4 exdreamers(Instrumental)5 寒波襲来(Instrumental)6 A new chapter(Instrumental)※初回生産分のみランダムトレーディングカード封入(全7種)