デル・テクノロジーズは2月18日、AI対応Copilot+ PCの新製品として、CPUにIntel Core Ultra(シリーズ2)を搭載した「Dell 14 Plus」、「Dell 14 Plus 2-in-1」、「Dell 16 Plus」、「Dell 16 Plus 2-in-1」の4機種を発売した。価格は「Dell 14 Plus」が174,000円〜、「Dell 14 Plus 2-in-1」が174,000円〜、「Dell 16 Plus」が189,000円〜、「Dell 16 Plus 2-in-1」が249,000円〜。

「Dell 14 Plus」DB14250新モデルは、最新の「Core Ultra」プロセッサを搭載し、AI機能を活用した高度なパフォーマンスを実現。Copilot+機能により、作業効率を向上させるスマートアシスト機能が強化された。○「Dell 14 Plus」DB14250「Dell 14 Plus」DB14250は、Copilot+とIntel Core Ultra(シリーズ2)を搭載した14型ノートPC。解像度QHD+(2560×1600ドット)、300nitパネルを採用し、アイスブルーのアルミシャーシを備える。本体サイズはW314.00×D226.15×H16.95mm、最小構成での重量は1.55kg。Microsoft Movies & TVアプリ視聴時には最大22時間のバッテリー駆動を実現する。○「Dell 14 Plus 2-in-1」DB04250「Dell 14 Plus 2-in-1」DB04250「Dell 14 Plus 2-in-1」DB04250は、Intel Core Ultra(シリーズ2)を搭載した14型の2-in-1ノートPC。アクティブペン対応のFHD+(1920×1200ドット)、300nitパネルとアイスブルーのアルミシャーシを採用。本体サイズはW314.00×D226.15×H16.39mm、最小構成での重量は1.61kg。Microsoft Movies & TVアプリ視聴時には最大24時間のバッテリー駆動を実現する。○「Dell 16 Plus」DB16250「Dell 16 Plus」DB16250「Dell 16 Plus」DB16250は、オンデバイスCopilot+とIntel Core Ultra(シリーズ 2)を搭載した16型ノートPC。ディスプレイは解像度QHD+(2560×1600ドット)の300nitパネルを採用。アイスブルーアルミシャーシのスタイリッシュなデザインで、テンキーを搭載。本体サイズはW356.78×D250.60×H16.99mm、最小構成での重量が1.87kgの軽量設計。Microsoft Movies & TVアプリ視聴時には最大22時間のバッテリー駆動を実現する。○「Dell 16 Plus 2-in-1」DB06250「Dell 16 Plus」DB16250「Dell 16 Plus 2-in-1」DB06250は、Intel Core Ultra(シリーズ2)を搭載した16型2-in-1ノートPC。ディスプレイは高精細・高輝度のMini-LEDを採用し、解像度QHD+(2560×1600ドット)、600nits(HDR600)90Hzパネルに対応。アクティブペン対応、ビジネス向けテンキーを搭載し、ミッドナイトブルーのアルミシャーシを採用。本体サイズはW356.78×D250.60×H16.99mm、最小構成での重量は2.05kg。Microsoft Movies & TVアプリ視聴時には最大11時間のバッテリー駆動を実現する。各モデル共通で、Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応。Thunderbolt 4.0(DisplayPort 2.1およびPower Delivery対応)、USB 3.2(Type-A/Type-C)、HDMI 2.1、ヘッドホン端子を備え、RecallおよびWindows Hello対応の顔認証IRカメラと指紋認証を搭載。クラムシェルモデルは180°ヒンジを採用し、2-in-1モデルは別売りのDellアクティブペン(PN5122W)に対応。耐久性はMIL-STD 810H準拠し、HW TPMを搭載することでセキュリティを強化した。Home OS向けには「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」、Pro OS向けには「Dell Pro Support」「Dell Pro Support Plus」といった充実したサポートオプションも提供される。