ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（1月）
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）
予想 -1.8 前回 -12.6
23:00
チポローネECB理事、 MNI主催イベントで金融政策について講演
19日
0:00
米NAHB住宅市場指数（2月）
予想 47.0 前回 47.0
0:20
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:00
バーFRB副議長、人工知能が金融安定性に及ぼす潜在的影響について講演
6:00
対米証券投資（12月）
予想 N/A 前回 790.0億ドル
※予定は変更されることがあります。
カナダ消費者物価指数（CPI）（1月）
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）
予想 -1.8 前回 -12.6
23:00
チポローネECB理事、 MNI主催イベントで金融政策について講演
19日
0:00
米NAHB住宅市場指数（2月）
予想 47.0 前回 47.0
0:20
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:00
バーFRB副議長、人工知能が金融安定性に及ぼす潜在的影響について講演
6:00
対米証券投資（12月）
予想 N/A 前回 790.0億ドル
※予定は変更されることがあります。