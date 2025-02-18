22:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（1月）
予想　0.2%　前回　-0.4%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.8%（前年比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）
予想　-1.8　前回　-12.6

23:00　
チポローネECB理事、 MNI主催イベントで金融政策について講演

19日
0:00
米NAHB住宅市場指数（2月）
予想　47.0 　前回　47.0

0:20　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

3:00　
バーFRB副議長、人工知能が金融安定性に及ぼす潜在的影響について講演

6:00
対米証券投資（12月）
予想　N/A　前回　790.0億ドル


※予定は変更されることがあります。