宇多田ヒカルが、2月15日にリリースした最新曲「Electricity」のリミックス楽曲「Electricity (Karen Nyame KG remix)」の発売を記念して開催した<宇多田ヒカル“Electricity (Karen Nyame KG Remix)” Pre-Release Party>のアフタームービーをYouTube上で公開した。リミックス楽曲「Electricity (Karen Nyame KG remix)」楽曲を手掛けたのは、ロンドンを拠点に活動し近年では<Primavera Sound Festival>のBoiler Roomセッションに出演したほか、RAが初めて映像化した「Exchange」にもゲスト出演など、多方面で活躍するプロデューサー・Karen Nyame KGだ。楽曲が配信開始となると、「」「」「」とコメントが多数寄せられ、Spotify Japanの“Weekly Buzz Tokyo”にもピックアップされるなど話題を呼んだ。そのリリースを記念して、2月14日に大阪府の万博記念公園で開催されたのが<宇多田ヒカル“Electricity (Karen Nyame KG Remix)” Pre-Release Party>だ。

写真集情報



『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』写真家:木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳出版社:New Gallery (Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)発売日:2025年3月21日(金)価格:BOX [B5変形サイズ9冊セット(48P × 9冊)・レンチキュラーBOX仕様] 15,000円(税込)各写真家 単冊 [B5変形サイズ 48P] 各2,200円(税込)本体サイズ:BOX外寸 - 高さ250mm×奥行170.5mm×幅39.5mm単冊 - 長辺246mm×短辺169mm×束厚4.0mm[予約特典]HIKARU UTADA Official StoreおよびNew Gallery StoreにてBOX(9冊セット)をご予約購入された方には、「HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Keychain」をプレゼントいたします。※予約特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。※特典の対象はBOXセットのご予約購入者のみとなります。特設サイト:https://newgallery-tokyo.com/ninestories※各写真家単冊の販売はHIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store及びAmazonのみでの取り扱いとなります。[「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES」グッズ情報]◆NINE STORIES限定グッズ一覧HIKARU UTADA NINE STORIES Tee 7,700円(税込) 絵柄 全9種/サイズ3種(M・L・XL)HIKARU UTADA NINE STORIES Tote Bag 4,180円(税込) 絵柄 全9種HIKARU UTADA NINE STORIES Hoodie 12,100円(税込) 絵柄1種/サイズ3種(M・L・XL)HIKARU UTADA NINE STORIES Lenticular Photocard set 4,400円(税込) レンチキュラー仕様/全9枚入りHIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Block(受注生産) 27,500円(税込)絵柄 全7種HIKARU UTADA NINE STORIES Postcard set【Amazon限定】 2,970円(税込) 全9枚入り[写真展<NINE STORIES>情報]タイトル:HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES会期:2025年3月7日(金)- 3月30日(日)会場:New Gallery(東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階)開館時間:12:00-20:00主催:U3MUSIC / EPIC Records Japan / New Galleryクリエイティブディレクション:Sohei Oshiro (Chiasma)展示構成:torch press※写真展では、一部作品のオリジナルプリントの販売も予定しております。展示詳細:https://newgallery-tokyo.com/ninestories_exhibition▼詳細・予約HIKARU UTADA Official Store:https://store.hikaruutada-tour-official.com/New Gallery Store:https://newgallery-tokyo.com/store/ninestoriesAmazon.co.jp :https://www.amazon.co.jp/b?node=204649410051