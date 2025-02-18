宇多田ヒカル、「Electricity」リミックス音源のプレリリースパーティーのアフタームービー公開
宇多田ヒカルが、2月15日にリリースした最新曲「Electricity」のリミックス楽曲「Electricity (Karen Nyame KG remix)」の発売を記念して開催した＜宇多田ヒカル“Electricity (Karen Nyame KG Remix)” Pre-Release Party＞のアフタームービーをYouTube上で公開した。
◆宇多田ヒカル 動画
リミックス楽曲「Electricity (Karen Nyame KG remix)」楽曲を手掛けたのは、ロンドンを拠点に活動し近年では＜Primavera Sound Festival＞のBoiler Roomセッションに出演したほか、RAが初めて映像化した「Exchange」にもゲスト出演など、多方面で活躍するプロデューサー・Karen Nyame KGだ。楽曲が配信開始となると、「」「」「」とコメントが多数寄せられ、Spotify Japanの“Weekly Buzz Tokyo”にもピックアップされるなど話題を呼んだ。そのリリースを記念して、2月14日に大阪府の万博記念公園で開催されたのが＜宇多田ヒカル“Electricity (Karen Nyame KG Remix)” Pre-Release Party＞だ。
本イベントのチケットは、開催を待たずにソールドアウトしたとのことで、会場に集まったファンはKaren Nyame KGに加えて、DJ YANATAKEとDJ POIPOIのDJプレイで大熱狂だった。
また、同会場では2月24日までの期間限定で、「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES」の特別インスタレーション展示を開催中だ。昨年開催された宇多田ヒカルの全国ツアーを9人の写真家の視点で記録した写真集『NINE STORIES』の発売および東京で開催される写真展に先駆けて、写真集に収録される写真作品の一部を先行公開。ぜひ期間内に足を運んで欲しい。
また、写真集『NINE STORIES』の世界観を反映した限定グッズの予約受付も開始している。各写真家によるフォトTシャツやトートバッグに加え、NINE STORIESフーディー、レンチキュラー仕様のフォトカードセットなど、多彩なラインナップを展開している。さらに、Amazonでは限定のポストカードセットも販売中。加えて、受注生産にて一部作品のアクリルブロックも予約受付中だ。
写真集情報
写真家：木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳
出版社：New Gallery (Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)
発売日：2025年3月21日（金）
価格：BOX [B5変形サイズ9冊セット(48P × 9冊)・レンチキュラーBOX仕様] 15,000円（税込）
各写真家 単冊 [B5変形サイズ 48P] 各2,200円（税込）
本体サイズ：BOX外寸 - 高さ250mm×奥行170.5mm×幅39.5mm
単冊 - 長辺246mm×短辺169mm×束厚4.0mm
［予約特典］
HIKARU UTADA Official StoreおよびNew Gallery StoreにてBOX（9冊セット）をご予約購入された方には、「HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Keychain」をプレゼントいたします。
※予約特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。※特典の対象はBOXセットのご予約購入者のみとなります。
特設サイト：https://newgallery-tokyo.com/ninestories
※各写真家単冊の販売はHIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store及びAmazonのみでの取り扱いとなります。
［「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES」グッズ情報］
◆NINE STORIES限定グッズ一覧
HIKARU UTADA NINE STORIES Tee 7,700円（税込） 絵柄 全9種／サイズ3種（M・L・XL）
HIKARU UTADA NINE STORIES Tote Bag 4,180円（税込） 絵柄 全9種
HIKARU UTADA NINE STORIES Hoodie 12,100円（税込） 絵柄1種／サイズ3種（M・L・XL）
HIKARU UTADA NINE STORIES Lenticular Photocard set 4,400円（税込） レンチキュラー仕様／全9枚入り
HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Block（受注生産） 27,500円（税込）絵柄 全7種
HIKARU UTADA NINE STORIES Postcard set【Amazon限定】 2,970円（税込） 全9枚入り
［写真展＜NINE STORIES＞情報］
タイトル：HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES
会期：2025年3月7日（金）- 3月30日（日）
会場：New Gallery（東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階）
開館時間：12:00-20:00
主催：U3MUSIC / EPIC Records Japan / New Gallery
クリエイティブディレクション：Sohei Oshiro (Chiasma)
展示構成：torch press
※写真展では、一部作品のオリジナルプリントの販売も予定しております。
展示詳細：https://newgallery-tokyo.com/ninestories_exhibition
▼詳細・予約
HIKARU UTADA Official Store：https://store.hikaruutada-tour-official.com/
New Gallery Store：https://newgallery-tokyo.com/store/ninestories
Amazon.co.jp ：https://www.amazon.co.jp/b?node=204649410051
リリース情報
「Electricity (Karen Nyame KG Remix)」
Linkfire：https://erj.lnk.to/Oj6fGe
関連リンク
◆＜HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema＞特設サイト