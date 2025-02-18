写真集情報



『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』写真家：木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳出版社：New Gallery (Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)発売日：2025年3月21日（金）価格：BOX [B5変形サイズ9冊セット(48P × 9冊)・レンチキュラーBOX仕様] 15,000円（税込）各写真家 単冊 [B5変形サイズ 48P] 各2,200円（税込）本体サイズ：BOX外寸 - 高さ250mm×奥行170.5mm×幅39.5mm単冊 - 長辺246mm×短辺169mm×束厚4.0mm［予約特典］HIKARU UTADA Official StoreおよびNew Gallery StoreにてBOX（9冊セット）をご予約購入された方には、「HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Keychain」をプレゼントいたします。※予約特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。※特典の対象はBOXセットのご予約購入者のみとなります。特設サイト：https://newgallery-tokyo.com/ninestories※各写真家単冊の販売はHIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store及びAmazonのみでの取り扱いとなります。［「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES」グッズ情報］◆NINE STORIES限定グッズ一覧HIKARU UTADA NINE STORIES Tee 7,700円（税込） 絵柄 全9種／サイズ3種（M・L・XL）HIKARU UTADA NINE STORIES Tote Bag 4,180円（税込） 絵柄 全9種HIKARU UTADA NINE STORIES Hoodie 12,100円（税込） 絵柄1種／サイズ3種（M・L・XL）HIKARU UTADA NINE STORIES Lenticular Photocard set 4,400円（税込） レンチキュラー仕様／全9枚入りHIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Block（受注生産） 27,500円（税込）絵柄 全7種HIKARU UTADA NINE STORIES Postcard set【Amazon限定】 2,970円（税込） 全9枚入り［写真展＜NINE STORIES＞情報］タイトル：HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES会期：2025年3月7日（金）- 3月30日（日）会場：New Gallery（東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階）開館時間：12:00-20:00主催：U3MUSIC / EPIC Records Japan / New Galleryクリエイティブディレクション：Sohei Oshiro (Chiasma)展示構成：torch press※写真展では、一部作品のオリジナルプリントの販売も予定しております。展示詳細：https://newgallery-tokyo.com/ninestories_exhibition▼詳細・予約HIKARU UTADA Official Store：https://store.hikaruutada-tour-official.com/New Gallery Store：https://newgallery-tokyo.com/store/ninestoriesAmazon.co.jp ：https://www.amazon.co.jp/b?node=204649410051