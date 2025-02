2月18日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「It was tough but in the end it was great.」「#慣れてないから #何回動画撮っても音声ない #あれなんでなん?」とハッシュタグも交えて綴ると、キャップ×デニムジャケットの自撮りSHOTや、レコーディング中と思われる様子、浜崎が何かを話しているも音声が入っていない動画などを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「レコーディングお疲れさま」「新曲めちゃくちゃ楽しみ」「可愛いなぁーっ」「歳を増すごとにお綺麗になってる!!」「唇の形綺麗すぎて見惚れてしまう」「無音で語ってるのが じわります 笑」「あゆの口の形で解読するしかないな」といったコメントが寄せられている。

精力的にライブを開催しており、昨年はカウントダウンコンサートのほか、16年ぶりのアジアツアーも行った浜崎。同ツアーは浜崎のデビュー日である4月8日のLaLaアリーナ TOKYO-BAY公演から、『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』として再開予定だ。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより