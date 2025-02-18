Àîºê¾¡¤Á¡¢¿À¸ÍÇÔ¤ì¤ë¡¡ACLE¡¢1¼¡LºÇ½ªÀï
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ï18Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅìÃÏ¶è¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÂè8Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´û¤ËÁ´3¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÀª¤Ç¡¢Àîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¤¿¡£Àîºê¤Ï6¾¡2ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ18¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¾å³¤¿½²Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë2¡½4¤ÇÇÔ¤ì¡¢5¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ16¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡¡5¾¡1Ê¬¤±1ÇÔ¤Î²£ÉÍM¤Ï19Æü¤Ë¾å³¤³¤¹Á¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÏÅìÀ¾12¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁè¤¤¡¢³Æ8°Ì¤Þ¤Ç¤¬ÆÍÇË¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤ÇÁè¤¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£