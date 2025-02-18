レディの絶対的ユニフォーム、ワンピースで送るOL聡子の1WEEK♡ ONでもOFFでも、おめかししたい日もそうでない日も、ワンピ1枚あれば憂いなし！シーンに合わせた最旬ワンピの着こなしをお届けします。

水曜日は会社帰りに女子会！ツイードワンピでおしゃれに気合い♪パリっぽシックなホワイトツイードでトレンド感も上品さもよくばって

出典: 美人百花.com

ラメ入りのツイードがリッチフェミニンなツイードワンピなら今年らしさも華感も◎。カメリアモチーフのボタンがリッチシックなアクセントに。足元のロングブーツでクラシカルなツイードワンピに遊び心をひとさじ加えて。

ワンピース￥8,690／tocco closet カットソー￥10,780／ストラ イヤリング￥12,100／マージョリー・ベア（ココシュニック 新宿タカシマヤ店） 腕時計￥17,600／クルース バッグ￥61,600／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス） タイツ￥1,980／17℃（17℃ by Blondoll 横浜ジョイナス店） 靴￥49,500／タラントン by ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

掲載：美人百花2025年2月号「大好きワンピで過ごす真冬の一週間」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/森川誠(PEACE MONKEY) モデル/宮田聡子 文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部