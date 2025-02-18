「30MS 和泉愛依」が9月、「30MS SIS-V00 ライディラ［カラーA ］」8月に発売決定！ 他の新商品も明らかに【#30ML】
【第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】
2月18日19時 配信
【30MS 和泉愛依】
(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM＆ (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
2月18日19時 配信
BANDAI SPIRITSは「第9回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」において、プラモデル「30MS 和泉愛依」、「30MS SIS-V00 ライディラ［カラーA ］」など新商品の情報を公開した。
「30MS 和泉愛依」は9月発売予定で、価格は4,180円。「アイドルマスターシャイニーカラーズ」に登場するキャラクターで、30MSのフォーマットで立体化される。
「30MS SIS-V00 ライディラ［カラーA ］」は、スケートボードが付属。上着やヘルメットを着脱できる。【30MS SIS-V00 ライディラ［カラーA ］】 【30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]】
9月発売予定、価格は2,420円【30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種】
全4種、各660円
(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM＆ (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2021