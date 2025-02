【第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】2月18日19時 配信

BANDAI SPIRITSは「第9回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」において、プラモデル「30MS 和泉愛依」、「30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA ]」など新商品の情報を公開した。

「30MS 和泉愛依」は9月発売予定で、価格は4,180円。「アイドルマスターシャイニーカラーズ」に登場するキャラクターで、30MSのフォーマットで立体化される。

【30MS 和泉愛依】

「30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA ]」は、スケートボードが付属。上着やヘルメットを着脱できる。

【30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA ]】【30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]】

9月発売予定、価格は2,420円

【30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種】

全4種、各660円

