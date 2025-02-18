なにわ男⼦が、新曲「Donʼt Worry!!」のミュージックビデオを公開した。

◆なにわ男⼦　MV

「Donʼt Worry!!」は2⽉26⽇にリリースされる、なにわ男⼦8枚⽬のシングル「Doki it」に収録されるカップリング曲だ。ソフトバンク「トビデル」のCMソングとしてもオンエアされている本楽曲は、ミディアムで都会的なグルーヴをまとったご機嫌フュージョンポップスなサウンドに、“君は君のままでいい”と普遍的で⼒強いメッセージが込められた⼈⽣讃歌になっているという。

ミュージックビデオでは、“7⼈の⼈⽣のクロスロード”をテーマに、メンバー7⼈が「なにわ男⼦」として⼈⽣を歩んでいない世界線の設定とのことで、⼀つの街を舞台にそれぞれが仕事を頑張りながら⼈⽣を歩んでいる中で出会い、みんなで協⼒して道を進んでいく様⼦が描かれている。道の途中で困難があっても、7⼈なら笑って乗り越えられる、そんな「なにわ男⼦」としてのメンバーの姿とも重なるミュージックビデオになっている。

「Donʼt Worry!!」のミュージックビデオと撮影の⾵景に密着したメイキングは、シングル「Doki it」の初回限定盤2に収録される。


リリース情報

8thシングル「Doki it」
2月26日（水）発売
※ジャケットのビジュアルは、初回限定盤1・初回限定盤2・通常盤、完全⽣産限定盤で、それぞれ異なります。

◆初回限定盤1（Blu-ray／DVD）
[CD+Blu-ray］\1,650（税込）　LCCA-6174/5
[CD+DVD] \1,650（税込）　LCCA-6176/7
・20P歌詞ブックレット封⼊
・CD
M1. Doki it（AOKI「フレッシャーズフェア」CMソング）
M2. Donʼt Worry!!（ソフトバンク「トビデル」CMソング）
M3. ミライ museigen
M4. ミライ museigen（オリジナルカラオケ）
・Blu-ray／DVD：「Doki it」 Music Video & Making

◆初回限定盤2（Blu-ray／DVD）
[CD+Blu-ray］\1,650（税込）　LCCA-6178/9
[CD+DVD] \1,650（税込）　LCCA-6180/1
・20P歌詞ブックレット封⼊
・CD：
M1. Doki it
M2. Donʼt Worry!!
M3. Love Triangle
M4. Love Triangle（オリジナルカラオケ）
・Blu-ray／DVD：「Donʼt Worry!!」 Music Video & Making

◆通常盤
[CD］\1,320（税込）　LCCA-6182
・CD：
M1. Doki it
M2. Donʼt Worry!!
M3. CHAU-CHAU M4. TICKET
M5.~M8. M1.~M4.のオリジナルカラオケ

◆完全⽣産限定盤（Blu-ray／DVD）
[CD+Blu-ray］\1,800（税込）　LCCA-6183/4
[CD+DVD] \1,800（税込）　LCCA-6185/6
・CD：
M1. Doki it
M2. Donʼt Worry!!
M3. CHAU-CHAU
M4. TICKET
M5.~M8. M1.~M4.のオリジナルカラオケ
・Blu-ray／DVD：「なにわ男⼦と年跨ぎ2024→2025」 LIVE & Making

関連リンク

◆なにわ男⼦ オフィシャルサイト
◆なにわ男⼦ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆なにわ男⼦ オフィシャルInstagram
◆なにわ男⼦ オフィシャルX
◆なにわ男⼦ オフィシャルTikTok