なにわ男⼦、8thシングル「Doki it」よりカップリング曲「Donʼt Worry!!」MV公開
なにわ男⼦が、新曲「Donʼt Worry!!」のミュージックビデオを公開した。
◆なにわ男⼦ MV
「Donʼt Worry!!」は2⽉26⽇にリリースされる、なにわ男⼦8枚⽬のシングル「Doki it」に収録されるカップリング曲だ。ソフトバンク「トビデル」のCMソングとしてもオンエアされている本楽曲は、ミディアムで都会的なグルーヴをまとったご機嫌フュージョンポップスなサウンドに、“君は君のままでいい”と普遍的で⼒強いメッセージが込められた⼈⽣讃歌になっているという。
「Donʼt Worry!!」のミュージックビデオと撮影の⾵景に密着したメイキングは、シングル「Doki it」の初回限定盤2に収録される。
リリース情報
2月26日（水）発売
※ジャケットのビジュアルは、初回限定盤1・初回限定盤2・通常盤、完全⽣産限定盤で、それぞれ異なります。
◆初回限定盤1（Blu-ray／DVD）
[CD+Blu-ray］\1,650（税込） LCCA-6174/5
[CD+DVD] \1,650（税込） LCCA-6176/7
・20P歌詞ブックレット封⼊
・CD
M1. Doki it（AOKI「フレッシャーズフェア」CMソング）
M2. Donʼt Worry!!（ソフトバンク「トビデル」CMソング）
M3. ミライ museigen
M4. ミライ museigen（オリジナルカラオケ）
・Blu-ray／DVD：「Doki it」 Music Video & Making
◆初回限定盤2（Blu-ray／DVD）
[CD+Blu-ray］\1,650（税込） LCCA-6178/9
[CD+DVD] \1,650（税込） LCCA-6180/1
・20P歌詞ブックレット封⼊
・CD：
M1. Doki it
M2. Donʼt Worry!!
M3. Love Triangle
M4. Love Triangle（オリジナルカラオケ）
・Blu-ray／DVD：「Donʼt Worry!!」 Music Video & Making
◆通常盤
[CD］\1,320（税込） LCCA-6182
・CD：
M1. Doki it
M2. Donʼt Worry!!
M3. CHAU-CHAU M4. TICKET
M5.~M8. M1.~M4.のオリジナルカラオケ
◆完全⽣産限定盤（Blu-ray／DVD）
[CD+Blu-ray］\1,800（税込） LCCA-6183/4
[CD+DVD] \1,800（税込） LCCA-6185/6
・CD：
M1. Doki it
M2. Donʼt Worry!!
M3. CHAU-CHAU
M4. TICKET
M5.~M8. M1.~M4.のオリジナルカラオケ
・Blu-ray／DVD：「なにわ男⼦と年跨ぎ2024→2025」 LIVE & Making
関連リンク
◆なにわ男⼦ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆なにわ男⼦ オフィシャルInstagram
◆なにわ男⼦ オフィシャルX
◆なにわ男⼦ オフィシャルTikTok