Mrs. GREEN APPLE、アニバーサリーベストアルバム『10』＆Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』詳細情報解禁
Mrs. GREEN APPLEが、7月8日に同時リリースする2作品、アニバーサリーベストアルバム『10』とBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』の詳細情報を解禁、同時に予約受付を開始した。
アニバーサリーベストアルバム『10』には、「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」を含む全19曲を収録、初回限定盤には特典映像「Studio Session Live #4」（「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を収録）が付属する。
Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて計10公演で約20万人を動員した定期公演8日目の10月31日のライブ全19曲が完全収録されるほか、特典映像として「Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」も収録される。
そしてこの2作品を同梱し、MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセットである、「10」LPサイズフォトポスター（13枚）、「10」ゲームシャツ（ワッペン10種付き）、「10」CDディスプレイスタンド、「10」スラップ式ラバーバンド、「10」レンチキュラーフォトカード、MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -の計6点が付属する『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』もリリースされる。確実に入手したいなら3月25日までの予約が推奨されている。
さらに、配布期間中に対象店舗にてアニバーサリーベストアルバム『10』を予約購入すると、特典として「MAGICAL CODE」が配布される。その第1弾として、7月26日、27日に神奈川県・山下ふ頭特設会場にて2日間で計10万人を動員する予定の野外ライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞のチケット最速先行受付も開始された。こちたはオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」年会員のみ対象となっているとのことだ。なお、「MAGICAL CODE」の使用方法は複数用意されるので、大切に保管しておいて欲しい。
また、初回生産限定盤『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』、アニバーサリーベストアルバム『10』、そしてBlu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』の、さまざまなチェーン別オリジナル特典も発表されているので、そちらも是非チェックしていただきたい。
リリース情報
Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
2025年7月8日（火）同時リリース
『10』特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/
◎『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』
◆初回生産限定盤（CD+Blu-ray+GOODS）
CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット
UPCH-29493 22,000円（税込）
※「MAGICAL CODE」配布対象
◆初回生産限定盤（CD+DVD+GOODS）
CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット
UPCH-29494 21,450円（税込）
※「MAGICAL CODE」配布対象
［MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細］
「10」 LPサイズフォトポスター（13枚）
「10」 ゲームシャツ（ワッペン10種付き）
「10」 CDディスプレイスタンド
「10」 スラップ式ラバーバンド
「10」 レンチキュラーフォトカード
MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -
※「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」を確実に入手したい方は、2025年3月25日（火）までのご予約をお勧めいたします。
◎MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』
◆初回限定盤（CD+Blu-ray）
UPCH-29495 4,400円（税込）
※「MAGICAL CODE」配布対象
◆初回限定盤（CD+DVD）
UPCH-29496 4,070円（税込）
※「MAGICAL CODE」配布対象
◆通常盤（CD）
UPCH-20693 3,300円（税込）
※「MAGICAL CODE」対象
◆MAGICAL PRICE盤（CD）
UPCH-29497 1,980円（税込）
※初回生産限定
※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き)/2Pケース
※「MAGICAL CODE」対象外
［CD収録内容］
「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」ほか全19曲収録予定
［初回限定盤・映像収録内容］
Studio Session Live #4
「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定
◎Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
◆通常盤（Blu-ray）
UPXH-20146 6,600円（税込）
※「MAGICAL CODE」対象外
［通常盤（2DVD）
UPBH-20335/6 6,050円（税込）
※「MAGICAL CODE」対象外
［収録内容］
（Opening）
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
SoFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
＜Interlude＞
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
［特典映像］
Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
［予約購入特典「MAGICAL CODE」について］
下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。
第一弾＞『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』
OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 最速先行 （＊年会員対象）
※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。
※「MAGICAL CODE」使用方法はコチラ → https://lnk.to/mga_magicalcode
※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容は今後複数ご用意し、順次ご案内する予定です。
※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。
［店舗］
配布期間：2025年2月18日（火）18:00〜2025年5月31日（土）
※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。
［対象店舗］
・HMV 全店
・TOWER RECORDS全店
・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く
［オンラインショップ］
予約期間：2025年2月18日（火）18:00〜
※予約終了日は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページにてご確認ください。
［対象店舗］
・UNIVERSAL MUSIC STORE
・MGA OFFICIAL STORE（日本国外在住者向け / for residents outside of Japan）
・Amazon.co.jp
・HMV&BOOKS online
・@Loppi（LAWSON店内Loppi端末）
・TOWER RECORDS ONLINE
・楽天ブックス
・セブンネットショッピング
・Neowing/CDJAPAN
※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。
※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。
・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。
・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。
［チェーン別オリジナル特典］
初回生産限定盤「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B
・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C
・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D
・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J
※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
［MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』初回限定盤、通常盤、MAGICAL PRICE盤チェーン別オリジナル特典内容］
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー
・タワーレコード：カトラリーセット
・HMV：コンパクトミラー
・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー（2025年7月〜）
・Amazon：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル
・その他一般店：ステッカー
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
［映像商品「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容］
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B
・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D
・Amazon：A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F
・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G
・Neowing / CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO / 新星堂：A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：A3クリアポスター Type-J
※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類（公演日違い）となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
CDを気軽に楽しむためのオーディオデバイスも同時発売
・MGA ポータブルCDプレーヤー（ショルダーバッグ付き）
PDZN-1254 7,500円（税抜）/ 8,250円（税込）
主要仕様：CD再生 / 停止 / 早送り / 後戻し
全曲リピート / プログラム再生（20曲)
音飛び防止機能（60秒）
誤作動防止ロックキー
電源:単三乾電池2本（別売）、DC4.5V外部電源（別売）
対応メディア：CD-R/RW
ヘッドホン出力：φ3.5mmステレオミニジャック
付属品:取扱説明書、イヤホン
サイズ：（幅）140 x （高さ）27 x（奥行）140mm
製品重量：約200g（電池含まず）
※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。
また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン／ヘッドホンでもご使用いただけます。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
ご購入はこちら → https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1189/
・MGA ヘッドホン
PDZN-1255 4,500円（税抜）/ 4,950円（税込）
ドライバー：40mm
周波数特性：20〜20000Hz
対応インピーダンス：32Ω
ヘッドホン感度：116dB
ヘッドホンプラグ：φ3.5mmステレオミニジャック
サイズ：160×145×60mm
重量：約60g
※本製品は、当時の商品ボディを再現した商品となります。
※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
ご購入はこちら → https://store.universal-music.co.jp/product/pdzn1255/
予約受付期間：2025年2月18日（火）〜2025年3月10日（月）正午まで
・購入数制限：お一人様一回限り、二点まで
・事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い
ライブ情報
7月26日（土）開場15:30 / 開演18:00 / 終演予定21:00
7月27日（日）開場15:30 / 開演18:00 / 終演予定21:00
＊開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
神奈川県・山下ふ頭特設会場
OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 最速先行 （＊年会員対象）
受付期間：2025年2月18日(火)18:00〜2025年3月2日(日)23:59
※対象者：申込者・同行者のいずれも「MAGICAL CODE」を持っている、かつ年会員であること
※販売席種：
・Ringo Jamシート：20,000円（税込） 特典グッズ付（ファンクラブ会員限定）＋全来場者ノベルティ付
※Ringo Jamシートは「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま（同行者含む）の顔写真登録が必要になります。
・指定席：14,800円（税込）全来場者ノベルティ付
・ファミリーシート [着席指定]：14,800円（税込）全来場者ノベルティ付
詳細：https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live
■デビュー10周年企画
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
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◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
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◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
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◆『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』特設サイト