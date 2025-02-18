リリース情報



アニバーサリーベストアルバム『10』Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』2025年7月8日（火）同時リリース『10』特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/◎『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』◆初回生産限定盤（CD+Blu-ray+GOODS）CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセットUPCH-29493 22,000円（税込）※「MAGICAL CODE」配布対象◆初回生産限定盤（CD+DVD+GOODS）CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセットUPCH-29494 21,450円（税込）※「MAGICAL CODE」配布対象［MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細］「10」 LPサイズフォトポスター（13枚）「10」 ゲームシャツ（ワッペン10種付き）「10」 CDディスプレイスタンド「10」 スラップ式ラバーバンド「10」 レンチキュラーフォトカードMGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -※「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」を確実に入手したい方は、2025年3月25日（火）までのご予約をお勧めいたします。◎MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』◆初回限定盤（CD+Blu-ray）UPCH-29495 4,400円（税込）※「MAGICAL CODE」配布対象◆初回限定盤（CD+DVD）UPCH-29496 4,070円（税込）※「MAGICAL CODE」配布対象◆通常盤（CD）UPCH-20693 3,300円（税込）※「MAGICAL CODE」対象◆MAGICAL PRICE盤（CD）UPCH-29497 1,980円（税込）※初回生産限定※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き)/2Pケース※「MAGICAL CODE」対象外［CD収録内容］「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」ほか全19曲収録予定［初回限定盤・映像収録内容］Studio Session Live #4「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定◎Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』◆通常盤（Blu-ray）UPXH-20146 6,600円（税込）※「MAGICAL CODE」対象外［通常盤（2DVD）UPBH-20335/6 6,050円（税込）※「MAGICAL CODE」対象外［収録内容］（Opening）MagicHugライラック嘘じゃないよANTENNA光のうたSoFt-dRinkア・プリオリDear＜Interlude＞クダリStaRtケセラセラThey areコロンブスPart of menornSoranjifamilieFeeling［特典映像］Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”［予約購入特典「MAGICAL CODE」について］下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。第一弾＞『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 最速先行 （＊年会員対象）※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。※「MAGICAL CODE」使用方法はコチラ → https://lnk.to/mga_magicalcode※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容は今後複数ご用意し、順次ご案内する予定です。※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。［店舗］配布期間：2025年2月18日（火）18:00〜2025年5月31日（土）※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。［対象店舗］・HMV 全店・TOWER RECORDS全店・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く［オンラインショップ］予約期間：2025年2月18日（火）18:00〜※予約終了日は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページにてご確認ください。［対象店舗］・UNIVERSAL MUSIC STORE・MGA OFFICIAL STORE（日本国外在住者向け / for residents outside of Japan）・Amazon.co.jp・HMV&BOOKS online・@Loppi（LAWSON店内Loppi端末）・TOWER RECORDS ONLINE・楽天ブックス・セブンネットショッピング・Neowing/CDJAPAN※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。［チェーン別オリジナル特典］初回生産限定盤「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」チェーン別オリジナル特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。［MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』初回限定盤、通常盤、MAGICAL PRICE盤チェーン別オリジナル特典内容］・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー・タワーレコード：カトラリーセット・HMV：コンパクトミラー・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース・TSUTAYA：A3クリアカレンダー（2025年7月〜）・Amazon：アクリルコースター・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング：マフラータオル・その他一般店：ステッカー※正式な特典絵柄は追って発表いたします。［映像商品「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容］・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D・Amazon：A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G・Neowing / CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H・WonderGOO / 新星堂：A3クリアポスター Type-I・その他一般店：A3クリアポスター Type-J※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類（公演日違い）となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。CDを気軽に楽しむためのオーディオデバイスも同時発売・MGA ポータブルCDプレーヤー（ショルダーバッグ付き）PDZN-1254 7,500円（税抜）/ 8,250円（税込）主要仕様：CD再生 / 停止 / 早送り / 後戻し全曲リピート / プログラム再生（20曲)音飛び防止機能（60秒）誤作動防止ロックキー電源:単三乾電池2本（別売）、DC4.5V外部電源（別売）対応メディア：CD-R/RWヘッドホン出力：φ3.5mmステレオミニジャック付属品:取扱説明書、イヤホンサイズ：（幅）140 x （高さ）27 x（奥行）140mm製品重量：約200g（電池含まず）※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン／ヘッドホンでもご使用いただけます。※本製品は、Bluetoothは非対応となります。ご購入はこちら → https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1189/・MGA ヘッドホンPDZN-1255 4,500円（税抜）/ 4,950円（税込）ドライバー：40mm周波数特性：20〜20000Hz対応インピーダンス：32Ωヘッドホン感度：116dBヘッドホンプラグ：φ3.5mmステレオミニジャックサイズ：160×145×60mm重量：約60g※本製品は、当時の商品ボディを再現した商品となります。※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。※本製品は、Bluetoothは非対応となります。ご購入はこちら → https://store.universal-music.co.jp/product/pdzn1255/予約受付期間：2025年2月18日（火）〜2025年3月10日（月）正午まで・購入数制限：お一人様一回限り、二点まで・事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い