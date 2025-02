2014年に放送が開始されて以来、『アイドルタイムプリパラ』『アイドルランドプリパラ』といったシリーズ作品を重ね、長きにわたってファンに愛され続けてきた「プリパラ」シリーズ。その10周年を記念し、チーム曲を中心とする2月15日(土)の1日目と、ソロ曲やデュオ曲を中心とする2月16日(日)の2日目に分けた『プリパラ』単独イベント<プリパラ 10th Anniversary Thank you Music Live>が開催された。イベントでは、真中らぁら(茜屋日海夏)とファルル(赤崎千夏)の2人が歌う『GoGo!プリパライフ 10th Anniversary Edition』など、書き下ろしの楽曲も披露された。

1

2

次へ

『プリパラ』は、2014年に放送が開始された女児向けアニメシリーズ。プリチケによって入場し、ライブで競い合うことのできるプリパラタウンを舞台に、主人公・真中らぁらがアイドルとして成長していく過程を描く。同時期に稼働が始まったアーケードゲームとともに大好評を博し、シリーズ終了から3年後にWebアニメ『アイドルランドプリパラ』が配信されるほどの根強い人気で知られる。そんな「プリパラ」シリーズ10周年を記念して開催された<プリパラ 10th Anniversary Thank you Music Live>。公演開始を知らせるチャイムが鳴り響き、歴代のアニメ映像が使用された10周年を感じさせるオープニングVTRが流れると、いよいよイベントがスタート。らぁら(茜屋日海夏)の「『プリパラ』10周年の最高の思い出を一緒につくろうねー!」という挨拶とともに、出演キャスト全員がステージ上にずらりと並びお出迎え。『プリパラ』の代表曲ともいえる1stシーズンのオープニングテーマ『Make it!』を全員で披露し、プリパラ愛を存分に感じる1曲で幕が開いた。続いては、らぁら、みれぃ(芹澤優)、そふぃ(久保田未夢)、あろま(牧野由依)、みかん(渡部優衣)が所属する<そらマゲドン み>による『ラッキー!サプライズ(星)バースデイ』が披露された。続くらぁら、シオン(山北早紀)、ドロシー(澁谷梓希)、レオナ(若井友希)、ふわり(佐藤あずさ)による『トンでもSUMMER ADVENTURE』では、客席にスイカ柄のビニールボールが投げ込まれ、客席のあちこちで跳ねるボールとともに観客のボルテージも最高潮に。曲が終わると、SoLaMi SMILE(らぁら、みれぃ、そふぃ)とNonSugar(のん、ちり、ペッパー)から改めて会場にご挨拶。「10年前から『プリパラ』見てたひと〜!」「放送には追いつけなかったけど、あとから好きになってくれたひと〜?」という呼びかけに観客も大きな声援で答え、また、『プリパラ』の初回放送日である2014年7月5日をペッパーが語呂合わせで紹介するなど、会場を盛り上げた。再びライブパートのバトンをNonSugarが繋ぐと、『かりすま〜とGIRL(星)Yeah!』でキラキラの笑顔を振りまき、観客を魅了。続くあろま、みかん、ガァルル、みちるの<ガァルマゲドン み>が『し〜くれっと!ラタトュイユ』で一気にステージを自分たちの宴に変え、会場をさらに盛り上げた。続いて登場したのは、ひびき、ファルル、ふわりの3名で構成される<Tricolore>。レイピアの剣を片手に『Neo Dimension Go!!』を壮大に歌い上げ、プリパイレーツの世界に会場を引き込む。その後、SoLaMi SMILEにバトンが渡ると一転し、『Pretty Prism Paradise!!』のメロディやリズムに合わせた手拍子や掛け声で会場中が一体となった。続いて登場したのは、シオン、ドロシー、レオナの3名。「この曲は3人でなくちゃな!」と約1年半ぶりに集結したDressingPaféに会場は熱狂の渦に。『Get Over Dress-code』を披露し会場を沸かし、MCでは久々に3人でステージに立つ思いの丈をそれぞれ語り合った。