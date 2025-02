【14巻】3月18日 発売予定価格:594円(通常版)1,540円(特装版)

「葬送のフリーレン」公式Xアカウントは2月18日の投稿で、単行本の累計発行部数が2,400万部を突破したことを発表した。最新刊の14巻は3月18日に発売する。

師匠の願いをもとに魔法文明が結実した帝都を訪れた魔法使い・フリーレン。

ゼーリエ暗殺計画が水面下で進む中、護衛に就く大陸魔法協会。

帝都を守る魔導特務隊。それぞれの理念と矜恃が対峙する。

物語は、仄暗い影に覆われてゆく。

英雄たちの“思惑”が交叉する後日譚ファンタジー!

