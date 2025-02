ファミリーマートは3月14日、韓国コスメブランド「hince」と共同開発したファミリーマート限定の新コスメブランド「hana by hince」を全国のファミリーマートで展開開始する。○ファミマで韓国コスメを取り扱うのは初めてファミリーマートのコスメ売り場ではこれまで、20〜30代がターゲットの「Mitea」、40代以上がターゲットの「media」を展開してきたものの、韓国コスメの取り扱いはなかった。3月14日からは満を持して韓国コスメブランド「hince」と共同開発したファミリーマート限定の新コスメブランド「hana by hince」が登場する。

ファミリーマート限定の新ブランド「hana by hince」新商品発表会ではファミリーマート 執行役員 商品本部長の島田奈奈氏が登壇、「日本の化粧品市場はコロナ禍以降大きく落ち込んだものの2021年からは回復傾向にある」とし、「特に若者世代を中心に韓国ドラマや韓国アイドルの人気の影響で韓国コスメは急成長している」と話した。その一方で、ファミリーマートではメイク・化粧品の購入者の客層は30代から50代が70%を占めており、10〜20代の若者層の購入は10%という状況であることにも触れ、10〜20代のお客様に向けてアプローチするべく新ブランド立ち上げに至ったと説明。ファミリーマート 執行役員 商品本部長 島田奈奈氏「hana by hince」は「hince」ブランドの特徴である"上品さ""品質の良さ"を継承しつつ、若者層向けにフレッシュ感を演出できる色味・ラメやツヤ感でトレンドメイクを実現でき、透明感溢れるカラーが塗り重ねるほど自分の好みに仕上げることができるのが最大の特徴。さらに持ち運びやすくトライアルしやすいミニサイズで、気軽に試せる価格帯が魅力だ。売り場での展開イメージ登壇した「hince」ブランドを展開する、VIVAWAVE CEO JAESEOK HEO(ホ・ジェソク)氏は、「『MZ世代のお客様がファミリーマートに足を運ぶきっかけを作りたい』というファミリーマートのニーズとも合致し、今回の取り組みが実現しました。双方にとって想像効果が生まれることを期待しております。hinceでは展開が難しかったミニサイズや、より手に取りやすい価格帯のアイテムを今後も継続的に展開していきます」とコメントした。VIVAWAVE CEO JAESEOK HEO(ホ・ジェソク)氏ラインナップは全8種23品○フレッシュ感を演出できるトレンドのメイクが叶う新商品発表会ではメイクアップアーティストの北原果さんがモデルのNIKOさんに「hana by hince」の商品を使って春にぴったりなトレンドメイクを実演。まずはベースメイクとして、「ベースフィットUVトーンアップ」01ピーチアイボリー、「レイヤーフィットクッション」02ナチュラルを使用。「ベースフィットUVトーンアップ」について、「生クリームのようにふわふわで軽くてなめらかなので伸びが良く、誰でも簡単に綺麗に均一な肌を作ることができます。毛穴も隠してツヤ感もアップしますよ」とコメントした。さらに「ちょっとピンクが入ってるので、日本人の黄みが抜けて丸みのある可愛い華やかな肌に仕上げてくれます」とも絶賛した。「ベールフィットUVトーンアップ SPF50+ PA++++」(1,400円)さらに「レイヤーフィットクッション」についても「カバー力もしっかりあるので、何度も重ねずサッと塗ってももともと素肌がきれいな人みたいな肌になれるクッションファンデーションです」コメント。薄膜を張ったような素肌感のある仕上がりに「レイヤーフィットクッション SPF50+ PA+++」(1,780円)付属のスポンジについても「雫型になっているので細かいところも塗りやすいです。全体を塗ったあとの小鼻の赤みとかを雫型の先で塗っていってくださいね」とアドバイス。しずく型のスポンジで細かいところも塗りやすい続いてはアイメイクに「トリプルアイパレット」01モモを使用。最初は左側のピンクのベースカラーをアイホール全体に塗り、次に真ん中のカラーをアイライナーのように太めに塗り、目に深みを出した。その後再びベースカラーのピンクを後に入れるチークとも繋がるように重ね、仕上げにまぶた中央付近に右端のラメを指でのせた。「ラメは飛び散ることがあるので、ピンポイントで置きたい場合は指で置いた方がとどまってくれます。ブラシではなく指でつけるのがおすすめですね」とのこと。近年韓国コスメでは多色パレットも多いが、北原さんは「種類が多すぎてもどれを使っていいか迷うけど、この3色なら迷わず可愛くつくれる」とおすすめしていた。アイホール全体に入れる場合はブラシを使用「トリプルアイパレット」(1,450円)ラメは指でつけるのがポイント続いて「メルティンググロウチークバーム」01モモを使用。日本人特有の黄み肌をすっとなくしてくれる色味であり、クリームチークのためベタつかずにしっとりはと塗り広げやすく、"ピュアっぽい"肌になるという。チークは指でポンポンと置くように塗っていく「メルティンググロウチークバーム」(990円)トレンドのバブみメイクにもぴったり続いて「シャインハイライターバーム」02ロージーを使用。肌の上でも滑らずにピタッと止まってくれ、絶妙なキラキラ加減が肌をきれいに見せてくれる。チークを入多めに入れるのがトレンドにあわせ、求心顔にするため中央付近に多めにハイライトを入れるのがポイントだという。鼻筋にも入れることで小顔効果も「シャインハイライターバーム」(990円)モデルのNIKOさんはこの日、「ムードオンネイルポリッシュ」01モモも使用。ミルキーなピンク色なでありながら光沢感がある。「塗りやすく乾きやすいので、トップコートがいらなくてもこのぐらいツヤツヤになる」と北原さんも絶賛していた。「ムードオンネイルポリッシュ」(680円)自然なツヤとカラーが日常使いしやすい最後のリップは「シアーグラスリップスティック」01モモ、「ウォーターグラスティント」01モモを使用。発色がとてよく一度塗りでもみずみずしいリップになる。ティントを重ねることで持ちが良くなりツヤ感も増す。中央から広げていくように塗ることでグラデーションになるようにすると、トレンドのボリュームある"ちゅん"としたリップに。上唇にオーバーぎみに塗っても今っぽい「シアーグラスリップスティック」(990円)「ウォーターグラスティント」(990円)透明感とトレンド感のあるメイクが完成24時間いつでもファミリーマートで入手できるのが嬉しい!「コンビニのコスメでいいや」ではなく、「ファミマのこれが欲しい!」と思わせるビジュアル&クオリティのコスメブランド『hana by hince』で春らしいメイクアップを楽しめそうだ。