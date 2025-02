「speaking of which」の意味は？覚えておくと超便利！会話で役立つ！

正解は「そういえば、ちなみに」でした!

会話をしていて、なにか相手が発した話題に関連した内容を話すときに使えるフレーズです。

会話で頻出のフレーズなのでぜひ覚えておきましょう。

A:「Nowadays I’ve been thinking about studying abroad.」

(最近、留学に行くことを考えているんだ)

B:「Sounds nice! Speaking of which your brother went abroad, didn't he? Which country did he go to?」

(いいね!そういえば、あなたのお兄さんも留学していたよね?どこの国に行ってたの?)