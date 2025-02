【第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】2月18日19時 配信

BANDAI SPIRITSは「第9回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」にて、「アイドルマスター」20周年を記念したプラモデル「30MS 天海春香/星井美希/如月千早」を公開した。「天海春香」は7月、「如月千早」は8月、「星井美希」は9月に発売予定で、価格はそれぞれ5,060円。

本製品は「アイドルマスター」20周年を記念した衣装「YOU AND アイ!」を身に纏った3人を再現したもの。それぞれ髪飾りの有無を差し替えられる他、スカートの模様をプリントし、スカート状に成型しているという。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM& (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021