「めっちゃしゃべってるのに聞こえん」

歌手の浜崎あゆみさんは2月17日、自身のInstagramを更新。自撮りショットと共に、無音でしゃべる謎の動画を公開しました。浜崎さんは「It was tough but in the end it was great. #慣れてないから #何回動画撮っても音声ない #あれなんでなん?」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目は、帽子をかぶって片目を隠すようなポーズをした、クールな自撮りショットです。2〜6枚目では、レコーディング風景を公開。そして、7枚目には1本の動画を投稿しています。この動画で浜崎さんは何かを伝えているようですが、なぜか無音でその言葉は伝わりません。しかし、笑顔で話すその様子はとてもかわいらしい印象です。

「永久保存版」

この投稿にファンからは、「無音で語ってるのがじわります」「めっちゃしゃべってるのに聞こえん」「なんて言ってるのか知りたいw」「無音でもかわいい」「40歳代に見えない」「レコーディングお疲れ様!」との声が寄せられています。浜崎さんは2月6日の投稿で「年末のネイルと年始のネイル」とつづり、5枚の写真を公開しました。1枚目の写真は、ピンク色のかわいらしいネイルを見せた自撮りショット。2〜5枚目は、ネイルをアップで写した写真です。この投稿にファンからは「足の指、爪きれい」「かわい過ぎます」「あゆには、ピンクの方が似合ってる!」「ナチュラルメイク好き」「永久保存版」など、さまざまな声が上がっています。浜崎さんの今後の投稿も楽しみですね!(文:古原 美咲)