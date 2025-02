第二次世界大戦の戦禍を逃れた楽器をテーマにした音楽朗読劇が広島市で上演されました。演奏されたのは、被爆死した少女が愛用したピアノでした。



■朗読

「私と信ちゃんとが遊びました。ピヤノをじょうずにしました。」※日記原文のまま



16日、広島市内で上演された音楽朗読劇。第二次世界大戦の戦禍を逃れた実在する3つの楽器がテーマです。架空の音楽家3人が演奏を交えながら楽器にまつわる戦争の記憶を語りました。実物による演奏が行われたのは、広島で被爆死した河本明子さんのピアノです。





■朗読「でも今は記憶が溢れ出してくる」明子さんは、アメリカ・ロサンゼルス生まれ。両親から贈られたピアノとともに一家は広島に移り住みます。そして19歳の時、勤労奉仕先で被爆。翌日、亡くなりました。愛用していたピアノ。爆風で飛び散ったガラス片が刺さったたままです。戦争に記憶を音で伝えます。♪「Akiko’sDiary」■観客 女性「想像力が膨らむ世界というのを 体感出来た」■観客 男性「たしかに明子さんはこの世にはいないかもしれないけれど」「ピアニストの方を通してそこ(ピアノ)にたまった記憶がもう一回よみがえってくるイメージをもって聴けた気がする」■ドイツの脚本家 フロリアン・ゴルトベルクさん「For me it was actually a trial of art of a destraction andalso of life of a violence.(私にとってこの劇は「戦争による破壊」と「生命の暴力性」を表現する芸術的な試みだった)」「Hearing that these in Japaneseand seeing Akiko's piano being the center of the whole story, of the whole playmoved me very much(観客に日本語で聴いてもらい、「明子さんのピアノ」を劇全体の中心として鑑賞してもらい、とても感動する作品になった)」明子さんのピアノが奏でた平和の音色。80年の時を超えておよそ400人を魅力しました。《2025年2月18日放送》