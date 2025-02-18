TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Íè·î3Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ä²°µ£ ³°Ì³Âç¿Ã
¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÊÑÆñ¤·¤¤¡¢¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

´ä²°Âç¿Ã¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ËÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÔ»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¢§³ËÊ¼´ï¤ÎÊÝÍ­¹ñ¤ò¸ò¤¨¤º¤Ë³Ë·³½Ì¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¢§³Ë¤Ë¤è¤ë³ÈÂçÍÞ»ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¸½¾õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢Ê¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤­¤¿¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Î¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÅÄÃæÂåÉ½°Ñ°÷¤Ï¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£