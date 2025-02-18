　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比10円安の3万9280円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9270.4円に対しては9.60円高。出来高は1298枚となっている。

　TOPIX先物期近は2774.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.01ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39280　　　　　 -10　　　　1298
日経225mini 　　　　　　 39285　　　　　 -15　　　 24065
TOPIX先物 　　　　　　　2774.5　　　　　　-2　　　　1212
JPX日経400先物　　　　　 25035　　　　　　-5　　　　　98
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　-2　　　　　73
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース