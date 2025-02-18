18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比10円安の3万9280円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9270.4円に対しては9.60円高。出来高は1298枚となっている。



TOPIX先物期近は2774.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.01ポイント安で推移。





○主要先物価格・19時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39280 -10 1298

日経225mini 39285 -15 24065

TOPIX先物 2774.5 -2 1212

JPX日経400先物 25035 -5 98

グロース指数先物 685 -2 73

東証REIT指数先物 売買不成立



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