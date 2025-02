ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』が、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーにおいて、最高視聴(※1)を更新したことが分かった。『今日、好きになりました。』シリーズ(以下、『今日好き』)は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけた。

『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』は、SNS総フォロワー数260万人越えの高校生インフルエンサーのあ(希空)ほか11名が参加し、2025年1月13日に放送をスタート。参加メンバーによる気になる相手へまっすぐ思いを伝える表情や、不器用ながらも懸命にアプローチする姿、思いが叶わず思わず涙を見せる様子に多くの視聴者の共感を呼んだ。2月10日に迎えた最終話では、思いが届かないとわかっていながらも告白する姿や、好きな気持ちを諦め相手の背中を押すさま、涙ながらに自分の気持ちに決着をつける様子に、「誠実でいい子すぎる」「優しさがすごく伝わった」「感動で爆泣き」といったたくさんの反響の声がSNSを中心に集まったほか、思いを成就させた、たくやとはるなに対しても「推しカップルすぎる」「末永くお幸せに」「見てるこっちが幸せ」などのお祝いコメントが殺到。『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に関連するSNSの動画再生数は累計2億回を突破したほか(※2)、女子中高生の内2人に1人以上が『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を視聴するまでに伸張するなど(※3)、大きな注目を集めた。なお、2月17日22時からは、『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』を放送『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』では、『今日好き』史上初の、参加メンバーが全員高校3年生、かつ、過去に『今日好き』に参加経験のある継続メンバーによる旅となる。これまでの『今日好き』シリーズにて人気を博したメンバーたちによる、卒業までに伝えたい思いとは…? 「過去に好きだった人が目の前に現れるって『今日好き』でしかあり得ないこと」高校生活ラストにどんな恋模様が巻き起こるのか、今から注目が集まる。(※1)2025年2月10日(月)〜2月16日(日)の1週間の内、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を視聴した人数(被り含まず)(※2)『今日好き』公式SNSにて公開された『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に関連する動画の累計再生数(※3)自社調べ、統計局の人口分布における13歳〜18歳の女性の総数(2023年10月時点)より、2025年2月10日(月)〜2月16日(日)に『今日、好きになりました。卒業編2024 in ソウル』を視聴した人数から割り出して算出