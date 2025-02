ショウガラゴのピザトルにあえる！まるっと小動物展 2025 in 名古屋

BACON(べーこん)は、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYAにおいて、丸みを帯びた独特なフォルムが可愛いハムスターやリス、ハリネズミなど小動物が主役の合同写真展&物販展「まるっと小動物展 2025 in 名古屋」を2025年3月8日(土)〜3月30日(日)に開催します。

まるっと小動物展 2025 in 名古屋

開催日時: 2025年3月8日(土)〜3月30日(日) 11:00〜17:00

休館日 : 毎週月・火曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者 : 44組

主催 :BACON

約1年ぶりとなる名古屋での開催では、小動物たちの愛らしい姿をとらえた多彩な作品を展示。

さらに、ハムスターのドームハウスをはじめ、まるで“小動物の世界”に入り込んだかのような没入感のある体験型展示も予定しています。

小動物の魅力をより身近に感じられる演出を存分に楽しめます!

「まるっと小動物展」とは?

「まるっと」という言葉は、東海地方の方言で「全部、まるごと」という意味をもちます。

「ハリネズミ」「リス」「ハムスター」など小動物がもつ独特の丸さ(まるっ)も同時に楽しんでほしいという想いから、そんな小動物たちに焦点をあてた作品空間を展開します。

■“まるっと”かわいいが詰まったSNSで人気のクリエイターが集結する小動物展が名古屋で開催。

SNSで作品を公開するクリエイターが一堂に集結します。

SNS総フォロワー数が500万人を超えるショウガラゴ「ピザトル(@pizzatoru)」を始め、Instagramフォロワー数6万人超えの「Eri(@sou_ham)」や「なてぃ子.(@haku_hamu)]」らが新作を展示するほか、チンチラの成長記録をSNSで公開する「チンチラちびまる(@chibi520maru)」や「みいちゃんズ(@ham_miichan)」らが本展初出展します!

また、見ているだけで癒やされると話題の「saeko(@bon.1218)」は人気動画から未公開の新作動画を披露するなど、総勢44組の人気クリエイターが大集結します。

気になる物販は、アンティークの小動物アクセサリーの可愛らしい雑貨が人気の「chaki.8(@chaki.acat)」が、新作のチャームやピアスを販売するほか、「enishi.(@enishi.artdesign.c)」はファスナーポーチやトートを限定販売します。

さらに、かわいい羊毛フェルト作品が人気の「yuto◎craft(@yuto_craft)」、チンチラのグッズで人気の「チンチラ雑貨MarkCrown(@chinchilla_markcrown)」や「ベイfamily(@m.chinchilla_lover)」など、多数の名古屋初上陸限定グッズが会場を盛り上げます。

■ショウガラゴファン必見!名古屋初イベントでピザトルと特別なひとときを!

会場内では、愛くるしい仕草や表情で人気のショウガラゴのピザトルによる名古屋開催記念特別イベントを開催します。

当日、ピザトルのグッズを5,000円以上購入いただいたお客様には、先着20組限定の撮影券チケットをプレゼントします。

この期間限定のイベントは、ピザトルくんに会えます。

●開催日程

2025年3月29日(土) 12:00〜13:00

※混雑状況により内容を一部変更する場合があります。

詳しくは公式ページを確認してください。

■“まるっと”かわいいスーベニアグッズはお土産にも最適!

<enishi.>

・モルモットート 3,500円

・キーホルダー各種 1,500円

・ティッシュ入れ付きファスナーポーチ(各種) 2,300円

<chaki.8>

・小動物のクラシックタッセルチャーム 1,980円

・お顔とお尻のアシンメトリーピアス 2,200円

・小動物のハットピン 3,080円

・小動物の王冠チャーム 1,650円

・小動物キラキラ三日月ネックレス 3,080円

・chaki.8オリジナルクリアケース 550円

・王冠小動物マクラメバレッタ 3,630

・小動物ピアス&イヤリング 2,200円

<yuto◎craft>

・ドーナツハムスター ブローチ 2,480円

<なてぃ子.>

・ホログラムシール 420円

・アクリルキーホルダー 660円

・シール 250円〜

・クリーニングクロス 660円

<ベイfamily>

・ポストカード 180円

・クローバー花冠 300円

<じゃんがりハム日和>

・スイーツハム A4ファイル 650円

・スイーツハム B5ノート 570円

<Chocoholiday>

・ICカードステッカー 385円

・缶バッジ 495円

・アクリルキーホルダー 935円

<うさモノ>

・フォトフレーム(セット) 2,200円

・ピアス 2,200円〜

・コンパクトミラー 1,540円

・キーホルダー 880円

<ごぬさんちのレミー>

・アクリルキーホルダー 1,100円

・タオルハンカチ 1,100円

<“little shop”福士悦子>

・ヒノキブローチ 1,430円

・紙クリップ 660円〜

・漫画本 800円〜

<むくむく工房>

・ロゴランチトートバッグ 1,650円

・大きめアクリルキーホルダー各種 880円

・ロゴステッカー 550円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込。

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

