初音ミク など6種類！HIPSHOP「ピアプロキャラクターズ」コラボ

HIPSHOP「ピアプロキャラクターズ」コラボ

HIPSHOP(ヒップショップ)が、世界中で愛されるキャラクター「初音ミク」をはじめとするピアプロキャラクターズとコラボレーションします。

全6種類のカラフルなラインナップが広がります。

クリプトン・フューチャー・メディアが手がけたバーチャルシンガー・ソフトウェアのキャラクター「ピアプロキャラクターズ」とのコラボレーションが実現。

今回HIPSHOPから発売されるデザインは「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の合計6種類です。

パッケージはイラストを大胆に配置したコレクションしたくなる仕上がりに!

眺めるだけでキャラクターたちそれぞれの世界観に浸ることができます。

更に店頭で「ピアプロキャラクターズ」とのコラボレーション商品を購入で、HIPSHOPオリジナル完全限定生産「ピアプロキャラクターズ」ショッパーをプレゼントします。

※無くなり次第終了となります。

※ショッパーのお渡しは、おひとり様1回のお会計につき1枚までです。

各種サイズはM/L/LLの3サイズ展開。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

【Piapro Characters Series】

2025年2月17日(月)

HIPSHOP各店

【ピアプロキャラクターズ】

初音ミク/HATSUNE MIKU

鏡音リン/KAGAMINE RIN

鏡音レン/KAGAMINE LEN

巡音ルカ/MEGURINE LUKA

メイコ/MEIKO

カイト/KAITO

全6種

各2,800円(税込)

SIZE:M(ウエスト76〜84cm)

L(ウエスト84〜94cm)

LL(ウエスト94〜104cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

