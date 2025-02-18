＜個人投資家の予想＞ 02月18日 18時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4588) オンコリス 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(9616) 共立メンテ 東証プライム
(5076) インフロニア 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4588) オンコリス 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(278A) テラドローン 東証グロース
(9616) 共立メンテ 東証プライム
(5076) インフロニア 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS