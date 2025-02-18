¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Àä¹¥Ä´¤Î½©¹Í¥¿Í¤òà°¤ÉôÀáá¤Ç¾Î»¿¡Ö£±Æü¿²¤¿¤éËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤òà°¤ÉôÀáá¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿½©¹¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï£±¡½£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó°ì»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¾¾ËÜÎ¿¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ë¹ë²÷¤ÊÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£¹²ó¤ËÉÍÃÏ¤«¤éºÆ¤Ó¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à·àÅªÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿½©¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¼êÊü¤·¤Ë¤ÏË«¤á¤º¡Ä¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤ËÃíÊ¸¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¿Í´Ö¤Ã¤ÆÇ¯´Ö¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡ÊËÜÎÝÂÇ¤Î¡ËËÜ¿ô¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê½©¹¤Ï¡Ë¤â¤¦£²ËÜ¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èà°¤ÉôÀáá¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°¦Äï»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´î¤Ó¤ò±£¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¤âàÀå¹¥Ä´á¤À¤Ã¤¿»Ø´ø´±¡£¡Öº£¤Ï¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡£¤Ç¤â£±Æü¿²¤¿¤éËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£º£Æü¤Ï¿²¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È°¦¤Î¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£