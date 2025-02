コムテックスは、住宅業界の課題に向けた実務型コンサルティング支援サービス「TUMUGU/ツムグ」を2025年2月よりサービス開始します。

コムテックス「TUMUGU/ツムグ」

コムテックスは、住宅業界の課題に向けた実務型コンサルティング支援サービス「TUMUGU/ツムグ」を2025年2月よりサービス開始!

またこのサービスを先行採用した大賀建設では、目下の課題としていた利益改善に取り組み1棟当たり30万円のコスト削減(年間棟数500棟試算で1.5億円)の利益改善効果を見込めることを確認しました。

■サービスの背景と概要 [住まいとつくり手の好環境をつむぐ]

コムテックスは、創業以来大手住宅会社はじめ地場ビルダーに対してソリューション提供・建設DX支援を行ってきています。

その支援業務を通じて「原価管理」「業務改革」に精通したエキスパート(専門家)との人脈が数多くあります。

「資材高騰、業者不足など様々な市場課題に直面する「住宅業経営者」と「エキスパート」をつなぎ、建設・住宅業界でのさらなる支援が出来る本サービスの企画に至りました。

建設コンサルティング支援サービス「TUMUGU/ツムグ」は、課題抽出から分析・改善実施までをユーザーに寄り添い伴走する実務型のコンサルティング支援サービスです。

■大賀建設の利益改善の取り組み

アルネットホームのブランド名で注文住宅を中心に展開する大賀建設は、1979年の創業以来、累計引き渡し棟数が1万棟を超えるなど業績は順調に確保できているが、昨今の人件費の上昇、資材価格の高騰を危惧しており、現状の価格を客観的に分析し価格の適正化を図ること、また今後の業績成長のために本サービスの採用を決定しました。

[コンサルティング支援の概要]

1. 協力会社とWin-Winを前提とした「価格適正化」

以下の取り組みを行いました。

(1)市況と乖離した原価の適正化

(2)材工一括管理から材工分離の管理への変更

(3)仕入先の見直し

2. 「価格適正化」の副次的効果

・材料価格に関する情報収集力の向上

・良質な材料選定に着手した事により一層の品質向上

・工事業者は工事に専念できる事から生産性向上

これらの「価格適正化」の取り組みの多くは材料費のコストダウンであり、協力会社の職人ともWin-Winの関係となる原価削減効果となりました。

従来の一括発注から分離管理に改善

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 課題抽出から分析・改善実施までユーザーに寄り添う!コムテックス「TUMUGU/ツムグ」 appeared first on Dtimes.