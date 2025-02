大原櫻子が、いきものがかりの水野良樹書き下ろしによる新曲「櫻」を2月19日に配信リリースする。2017年にリリースされたシングル「ひらり」に続く大原櫻子の桜ソング。春になれば必ず繰り返し咲く桜の姿と、苦しみを乗り越えて何度でも咲きたいという思いを重ね合わせたメッセージソングだ水野良樹が描いた、人に寄り添い、励まし、そして背中を押すような優しくも力強いメッセージに自分自身を投影した大原櫻子が、自身の名前である「櫻」をタイトルに冠して完成させた至極のバラードに仕上がっている。

<大原櫻子10th Anniversary Tour 2024 “ハイッ!10ション!”〜Live at Zepp Haneda (TOKYO)〜>2025.3.12 RELEASE■Blu-ray \7700税込VIZL-2424 ※フォトブックつき完全生産限定盤■DVD \7700税込VIZL-2425 ※フォトブックつき完全生産限定盤■CD(2枚組)\4,000税込 VICL-66053〜4(Blu-ray&DVD)1.おどるポンポコリン2.Over The Rainbow3.真夏の太陽4.踊ろう5.瞳6.愛のせい7.花まつり8.サヨナラの準備は、もうできていた9.ちっぽけな愛のうた10.大好き11.頑張ったっていいんじゃない12.Hello My Fave13.READY GO!14.サンキュー。EN1.AnniversaryEN2.明日もEN3.Close to you(CD)Disc 11.おどるポンポコリン2.Over The Rainbow3.真夏の太陽4.踊ろう5.瞳6.愛のせい7.花まつり8.サヨナラの準備は、もうできていた9.ちっぽけな愛のうたDisc 21.大好き2.頑張ったっていいんじゃない3.Hello My Fave4.READY GO!5.サンキュー。6.Anniversary7.明日も8.Close to you