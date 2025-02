本革ならではの質感と耐久性！PUMA SAFETY「ICONIC」

PUMA SAFETY日本総代理店のユニワールドは、洗練されたデザインのレガシーシリーズ「HERITAGE(ヘリテイジ)」に、本革タイプの「ICONIC(アイコニック)」をラインナップしました。

PUMA SAFETY「ICONIC(アイコニック)」

PUMA SAFETY日本総代理店のユニワールドは、洗練されたデザインのレガシーシリーズ「HERITAGE(ヘリテイジ)」に、本革タイプの「ICONIC(アイコニック)」をラインナップ。

2025年3月中旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで販売します。

■PUMA SAFETYについて

PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、建設現場や工場などでの作業で足を守る安全性に、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。

アウトドアファッションとしても履けるスタイリッシュなデザインが特徴です。

■「HERITAGE(ヘリテイジ)」シリーズについて

「ヘリテイジ」は、PUMAスニーカーのヴィンテージデザインからインスパイアされたレガシーシリーズです。

高い安全性と洗練されたデザインで、建設現場や工場はもちろんのことアウトドアやDIYなどさまざまなシーンにもマッチします。

同シリーズから今回新登場する「ICONIC(アイコニック)」は、アッパーはリアルスエード仕様、本革ならではの質感と耐久性が特徴です。

様々なワークシーンで使える、上品で落ち着きのあるスタイルです。

独自の溝パターンを持つアウトソールが靴全体の柔軟性を高め、作業環境下やウェットな状況下でも足元をしっかりとサポートします。

また、グラスファイバーで強化した合成樹脂製の先芯、静電機能、長時間履いても疲れにくい衝撃吸収性などPUMA SAFETYシリーズとして欠かせない安全性・機能性を備えています。

形状はローカットモデルで、カラーはブラック/グレーの2色展開となっています。

■商品データ/ラインナップ

<HERITAGE/ICONIC LOW(ヘリテイジ/アイコニック ロー)>

・素材

アッパー :天然皮革

ソール :合成底

先芯 :グラスファイバー強化合成樹脂

・サイズ : 25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm

・カラー :ブラック/グレー

・重さ :470g(26.5cm/片足)

・希望小売価格:12,500円(税込13,750円)

ICONIC BLACK LOW

ICONIC GRAY LOW

