トヨタ自動車陸上長距離部・湯浅 仁とサポート契約を締結！浜理薬品栄養科学

浜理薬品栄養科学は、トヨタ自動車陸上長距離部・湯浅 仁選手とサポート契約を締結しました。

浜理薬品栄養科学は、トヨタ自動車陸上長距離部・湯浅 仁選手とサポート契約を締結。

湯浅選手は、2025年2月9日(日)に開催された「第63回延岡西日本マラソン」において、自己ベストを5分29秒更新し、大会歴代2位となる2時間9分43秒で見事優勝。

今後さらなる飛躍が期待される長距離ランナーです。

今回の契約は、同じくトヨタ自動車陸上長距離部所属の吉居 大和選手に続くサポート契約となります。

『カルノパワー』は、長距離陸上界を牽引するアスリートたちのパフォーマンス向上をサポートし、彼らの挑戦に共に寄り添い続けます。

湯浅選手、吉居選手のさらなる活躍に、ぜひご注目ください。

【湯浅 仁選手】

湯浅 仁選手(ニューイヤー駅伝)

トヨタ自動車陸上長距離部所属 湯浅 仁選手

<略歴>

・中央大学陸上競技部出身|主将

・第98回箱根駅伝 9区 区間3位|中央大学の10年ぶりのシード権獲得に大きく貢献

・第99回箱根駅伝 9区 区間6位

・第100回箱根駅伝 4区 区間3位

・中央大学時代に22年東京マラソン、23年大阪マラソンを経験

・2025年1月1日 ニューイヤー駅伝 6区 区間2位と活躍

・2025年 第63回延岡西日本マラソン 優勝(2時間9分43秒・自己ベスト更新)

【吉居 大和選手】

吉居 大和選手(ニューイヤー駅伝)

トヨタ自動車陸上長距離部所属 吉居 大和選手

<略歴>

・中央大学陸上競技部出身

・第97回箱根駅伝 3区 区間15位

・第98回箱根駅伝 1区 区間1位(区間記録保持者|2025年現在)

・第99回箱根駅伝 2区 区間1位

・第100回箱根駅伝 2区 区間15位

・箱根駅伝で2度の区間賞を獲得

・2025年1月1日 ニューイヤー駅伝では、ルーキーながら1区を任される

■カルノパワーシリーズ新ラインアップの紹介

〜アスリートの快適なスポーツライフをサポート〜

カルノパワーは、3つのラインアップでアスリートの快適なスポーツライフを応援します。

『カルノパワーDAILY』

日常的にカルノシンを摂取できるよう設計された『カルノパワーDAILY』。

毎日の体調管理をサポートし、コンディションを整えることで、パフォーマンスが持続できる身体づくりを応援します。

『カルノパワーSTICK』

カルノシンを通常の倍量配合した『カルノパワーSTICK』は、激しい運動や競技前後に最適です。

レースや試合に向けて集中力をサポートし、パフォーマンスを後押しします。

『カルノパワーENERGY』

エネルギー補給に最適なリキッドタイプのジェル。

レース中でも手軽にエネルギーをチャージ。

持続的にエネルギーをサポートするパラチノースを配合し、長時間のパフォーマンスを応援します。

マラソンや持久系スポーツにおすすめです。

カルノパワーシリーズは、アスリートが最大限に力を発揮できるよう、日々のコンディショニングをサポートします。

■カルノシンとは?

筋脳ペプチド カルノシンとは

カルノシンは、動物の筋肉に多く含まれる成分で、ヒトの筋肉や脳において重要な役割を果たします。

持久力が必要な運動やパワーが求められる瞬発的な動作をサポートするほか、ラストスパートや運動後のリカバリーにも効果的です。

■なぜカルノシンが重要なのか?

カルノシンは、ヒトの筋肉や脳に存在してパフォーマンスをサポートしていますが、食習慣や加齢によって、その体内濃度は不安定。

意識してしっかりと補給することが重要です。

カルノシンを継続して補うことで、パフォーマンスをサポートすることから、アスリートを中心に注目されている成分です。

■カルノシンを選ぶ理由

カルノシンは、イミダゾールジペプチドという成分の一種ですが、ヒトの体内で主に存在し、働いているのはカルノシンです。

中央大学陸上競技部ほか、多くの競技のアスリートにも支持されています。

中央大学陸上競技部 長距離ブロック

■国産・自社製造の安心品質

HAMARIのカルノシンは、国内の厳格な品質管理のもとで製造されています。

イミダゾールジペプチドのサプリメントは日本でも販売されていますが、ヒトの体内に主に存在する「カルノシン」を国内で製造しているのは、HAMARIだけ。

国内GMP認定工場(認定番号139-B-04)にて適正な基準に従って製造しています。

カルノパワーDAILY

■カルノパワーDAILY

商品名 : カルノパワーDAILY

価格 : 1個 5,832円(税込)

内容 : 1個(120粒・約30日分)

サイズ : 約 径48mm×高さ91mm

販売場所:ハマリの健康食品公式オンラインショップ

■カルノパワーSTICK

商品名 : カルノパワーSTICK

フレーバー: グレープフルーツ味

価格 : 1個 3,240円(税込)

内容 : 1個(4.5g×7本)

サイズ : 外装 幅 120mm×高さ 190mm×厚み 20〜25mm

個包装 幅 38mm×高さ 120mm

販売場所 : ハマリの健康食品公式オンラインショップ

https://www.hamari-health.jp/

ハマリの健康食品公式 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/hamari-health/

他お取り扱いスポーツ店

URL : https://www.hamari-health.jp/shop/product_categories/carnopower-stick

カルノパワーENERGY GINGER ALE Flavor<Caffeine+>

■カルノパワーENERGY GINGER ALE Flavor<Caffeine+>

【商品概要】

商品名 : カルノパワーENERGY GINGER ALE Flavor<Caffeine+>

発売日 : 2024年12月17日(火)

フレーバー: ジンジャーエール味

内容・価格: 1個 346円(税込)/10個(箱入) 3,456円(税込)

サイズ : 約 縦135mm×横70mm(1個)/

横72mm×奥行109mm×高さ136mm(箱)

販売場所 : ハマリの健康食品公式オンラインショップ

カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor

