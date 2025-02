中国ドラマ「25時間恋愛」

2024年9月に待望の日本デビューを飾り、その直前に開催されたグループ初の単独日本アリーナツアー「2024 WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN」(最終公演の模様が2月22日(土)に日テレプラスにて放送)も話題となったWayV(威神V)。

NCTの派生ユニットであり、中華圏出身メンバーを中心に構成される彼らは、中国を拠点としながらグローバルな活動を展開中。ソロとしても各々が幅広い活躍を見せる中で、中国出身のウィンウィンが初主演したことでも話題となった中国発の"癒し系"ラブストーリーが「25時間恋愛」だ。

ウィンウィン(WayV)とハー・ホンシャンの眼福ショットも満載!中国ドラマ「25時間恋愛」 (C)Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

2月22日(土)より日テレプラスにて放送される「25時間恋愛」は、仕事一筋のバリキャリ女子アン・ラン(ハー・ホンシャン)と、ツンデレなイケメン年下男子イエン・ユエ(ウィンウィン)が繰り広げる"キュン"が詰まった王道ラブコメディ。

中国ドラマ「25時間恋愛」 (C)Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

学生時代にはミスキャンパスにも選ばれモテモテだったアン・ランだが、卒業から約10年が経った今では、仕事に没頭しすぎたあまり恋愛がすっかり億劫に...。さらに事業が上手くいかず、家賃を滞納するほど追い詰められた彼女は、ひょんなことから引っ越したアパートの大家イエン・ユエと知り合う。

だが実は、イエン・ユエはアン・ランの大学時代の後輩で、当時"高嶺の花"だった彼女に憧れを抱いていた。今では超売れっ子の声優となっていたイエン・ユエは、運命に導かれるようにアン・ランと仕事でパートナーを組むことに。一緒に過ごす時間が増えていくにつれ、真っ直ぐで仕事に全力の彼女に再び惹かれていく。

中国ドラマ「25時間恋愛」 (C)Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

グローバルアイドルとして精力的な活動を行う一方で、ファンタジーロマンスドラマ「如月」(2020年)で俳優デビューも果たしたウィンウィンにとって、本作は記念すべき初主演作。勝ち気な年上ヒロインに初めこそ素っ気ない態度をとりつつも、次第に思いが抑えきれず積極的になっていく年下男子をチャーミングに演じている。

中国ドラマ「25時間恋愛」 (C)Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

大家として家賃を請求した時の相手が"あの憧れの人"だったと気付いた瞬間の、時が止まったような戸惑いの表情や、酔っぱらったアン・ランを介抱してあげる献身的な姿からは、イエン・ユエの恋心がダダ漏れ状態。投資家を口説き落とすためアン・ランに恋人のふりを頼まれれば、積極的に指を絡め合い"恋人つなぎ"したり、酔っぱらったアン・ランのキスをごく自然に受け入れたりと、ロマンティックなシーンが序盤から随所に盛り込まれているのもキュンを倍増させるポイントだ。

中国ドラマ「25時間恋愛」 (C)Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

一方で、そんな一途な恋心をひた隠し、ビジネスパートナーとしての提案をゴネてみたりと、"好き"の感情に素直になりきれないツンデレ具合がイエン・ユエの可愛いところ。ウィンウィンが絶妙なバランスで演じる年下男子ならではの"不器用さ"と"ひたむきさ"が織り交ぜられたアプローチには、ヒロイン同様、心揺さぶられてしまう。

中国ドラマ「25時間恋愛」 (C)Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

ヒロインのアン・ランを演じたのは、シュー・ジェンシーとの共演作「鳳凰伝〜永遠(とわ)の約束〜」をはじめとする数々のロマンス史劇でも活躍してきたハー・ホンシャン。政略結婚がテーマの時代劇「恋心が芽吹く頃〜Blooming Days〜」(2023年)では、ピーター・ホー演じる俺様王子を手のひらで転がす聡明なヒロインを好演し、ドラマを大ヒットに導いた。

そんなホンシャンが、本作では31歳にして仕事一筋、自分にも正直で突然の年下男子との恋に戸惑いを隠せないヒロインをポジティブなムードで演じていて、何ともいじらしい。

中国ドラマ「25時間恋愛」 (C)Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

バリキャリ女子×一途な年下男子という王道のラブコメ展開ながら、ビジネスや年の差によるちょっとしたイザコザが絶妙なリアリティを生み出し、没入感あふれるストーリーに。何よりウィンウィンとハー・ホンシャンという顔面最強カップルが演じる年の差ロマンスに魅了されてしまうこと必至だ。

文=酒寄美智子

放送情報【スカパー!】

中国ドラマ「25時間恋愛」

放送日時:2025年2月22日(土)16:30〜

2024 WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN

放送日時:2025年2月22日(土)14:30〜

チャンネル:日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ