サザンオールスターズ

サザンオールスターズが18日、NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日リリース)完全生産限定盤に収録されるSPECIAL BOOKの詳細を解禁した。

NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』完全生産限定盤SPECIAL DISCにライブ映像作品「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」が完全収録されることや、収録曲「夢の宇宙旅行」が全国のラジオでオンエア解禁されるなど、3月19日にリリースされる10年ぶりのアルバムに注目が集まる中、本日、完全生産限定盤にSPECIAL DISCと共に同梱されるSPECIAL BOOKの詳細が解禁された。桑田佳祐が“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力が顔を出すメンバー&ミュージシャンらによる徹底楽曲解説を掲載した全64ページの「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」が同梱されることが決定した。

1978年以来、日本の音楽シーンを牽引し続けてきたサザンオールスターズが、デビューから半世紀を目前に控えて、新たなるオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースする。

14曲の楽曲に加えて、完全生産限定盤にはSPECIAL DISCとして、昨年9月にサザンオールスターズが出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」のライブパフォーマンス全19曲に加え、ライブ本番に挑むメンバーを追いかけたドキュメンタリーを新たに編集した映像作品が収められるという、CDアルバムとしては規格外のスケールが話題を呼んでいるが、作品においてまだベールに隠されていたのがSPECIAL BOOKの存在だ。その詳細が解禁。

新たに解禁されたのが完全生産限定盤に同梱のSPECIAL BOOK「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」。現在、リリースに先駆け、ツアーと帯同するかたちで「よむ“THANK YOU SO MUCH”展」が全国で開催されているが、本書には、より詳細に桑田佳祐がアルバムについて“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力が顔を出す“徹底楽曲解説”を掲載。楽曲解説はサザンオールスターズの原由子、関口和之、松田弘、野沢秀行に加えて、アルバム制作に関わったミュージシャンやエンジニアの証言により構成されている。『THANK YOU SO MUCH』というアルバムの背景、楽曲に込められた想い、制作におけるこだわりなどが存分に語られた、アルバムをより深く読み解くためのガイドブックともいえる永久保存版の一冊。

アルバムの全詳細が明らかになったことを受けて、2月18日24時からは、Apple Musicでアルバムの事前ライブラリ追加(Pre-add)ができるようになることもアナウンスされた。事前にアルバムをライブラリに追加しておくことで、リリース日になると自動的に全楽曲がライブラリに追加される。あわせてiTunes Storeでは、いち早くアルバムのプレオーダー受付もスタート予定。

リリース日が1ヶ月後に迫る中、今週末2月22日22時30分からは、JFN全国38局に茅ヶ崎エフエムを加えた全39局ラジオ同時生放送でおくる一夜限りのアルバム完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」が開催される。アルバム完成披露 全収録曲プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」特設ページ https://www.tfm.co.jp/yoasobi/thank_you_so_much