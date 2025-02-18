¡ÚACLE¡Û²£ÉÍM¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¡¢´û¤Ë·è¾¡T¿Ê½Ð¤â¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡1¼¡LºÇ½ªÀï
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ç´û¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï19Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦±ºÅì¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅìÃÏ¶è1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÂè8Àï¤Î¾å³¤³¤¹Á¡ÊÃæ¹ñ¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£18Æü¤Ë¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¸ø¼°²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡ÊÆüËÜ¤Ø¡Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡J1³«ËëÀá¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¿·³ã¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢1¡½1¤Î¥É¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Àï¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¿·Àï½Ñ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤ò»î¹çÃæ¤Ë4¥Ð¥Ã¥¯¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¯¡£ACLE¤Ï´û¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢23Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡Ë¤Ë¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£