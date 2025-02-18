高校生vs大学生の大会『Spring Match 2025』開催発表…福岡第一vs東海大などJ SPORTSで配信
株式会社ジェイ・スポーツは2月18日、高校生と大学生が世代を超えて熱戦を繰り広げる大会『Spring Match 2025（スプリングマッチ2025）』を3月12日から同16日にかけて、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにて開催すると発表した。
スプリングマッチ2025には、大学から東海大学、日本体育大学、中央大学、拓殖大学、早稲田大学、東洋大学、高校から福岡大学附属大濠高校、福岡第一高校、美濃加茂高校、駒澤大学附属苫小牧高校、洛南高校、北陸学院高校の各6校が出場。両カテゴリーを代表する名門が激突する。
試合の模様は、同社が運営する映像配信サービス「J SPORTS オンデマンド」で10試合が独占ライブ配信されるほか、昨年末のウインターカップを制した福大大濠の3試合を「J SPORTS」で録画放送。また、大会初日には東海大vs福岡第一と早稲田大vs洛南の2試合を、J SPORTS公式Youtubeチャンネルで無料ライブ配信するという。
スプリングマッチ2025の試合予定一覧は以下のとおり。
◆■試合予定
▼3月12日（水）
日本体育大学 vs 拓殖大学
東海大学 vs 福岡第一（Youtube）
早稲田大学 vs 洛南（Youtube）
早稲田大学 vs 東洋大学
拓殖大学 vs 駒大苫小牧
▼3月13日（木）
日本体育大学 vs 福岡第一（オンデマンド）
日本体育大学 vs 洛南（オンデマンド）
東洋大学 vs 美濃加茂（オンデマンド）
中央大学 vs 福大大濠（オンデマンド／録画）
拓殖大学 vs 美濃加茂
中央大学 vs 駒大苫小牧
早稲田大学 vs 駒大苫小牧
東洋大学 vs 福岡第一
▼3月14日（金）
東海大学 vs 福大大濠（オンデマンド／録画）
中央大学 vs 福岡第一（オンデマンド）
東洋大学 vs 福大大濠（オンデマンド／録画）
拓殖大学 vs 福岡第一（オンデマンド）
拓殖大学 vs 洛南
早稲田大学 vs 美濃加茂
東海大学 vs 洛南
早稲田大学 vs 駒大苫小牧
▼3月15日（土）
早稲田大学 vs 福岡第一（オンデマンド）
中京大学 vs 北陸学院（オンデマンド）
東洋大学 vs 北陸学院
中京大学 vs 洛南
東洋大学 vs 駒大苫小牧
▼3月16日（日）
早稲田大学 vs 中京大学
早稲田大学 vs 北陸学院
拓殖大学 vs 北陸学院
拓殖大学 vs 東洋大学