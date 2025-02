高校生vs大学生の大会『Spring Match 2025』開催発表…福岡第一vs東海大などJ SPORTSで配信

株式会社ジェイ・スポーツは2月18日、高校生と大学生が世代を超えて熱戦を繰り広げる大会『Spring Match 2025(スプリングマッチ2025)』を3月12日から同16日にかけて、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにて開催すると発表した。

スプリングマッチ2025には、大学から東海大学、日本体育大学、中央大学、拓殖大学、早稲田大学、東洋大学、高校から福岡大学附属大濠高校、福岡第一高校、美濃加茂高校、駒澤大学附属苫小牧高校、洛南高校、北陸学院高校の各6校が出場。両カテゴリーを代表する名門が激突する。

試合の模様は、同社が運営する映像配信サービス「J SPORTS オンデマンド」で10試合が独占ライブ配信されるほか、昨年末のウインターカップを制した福大大濠の3試合を「J SPORTS」で録画放送。また、大会初日には東海大vs福岡第一と早稲田大vs洛南の2試合を、J SPORTS公式Youtubeチャンネルで無料ライブ配信するという。

スプリングマッチ2025の試合予定一覧は以下のとおり。

◆■試合予定

▼3月12日(水)



日本体育大学 vs 拓殖大学



東海大学 vs 福岡第一(Youtube)



早稲田大学 vs 洛南(Youtube)



早稲田大学 vs 東洋大学



拓殖大学 vs 駒大苫小牧

▼3月13日(木)



日本体育大学 vs 福岡第一(オンデマンド)



日本体育大学 vs 洛南(オンデマンド)



東洋大学 vs 美濃加茂(オンデマンド)



中央大学 vs 福大大濠(オンデマンド/録画)



拓殖大学 vs 美濃加茂



中央大学 vs 駒大苫小牧



早稲田大学 vs 駒大苫小牧



東洋大学 vs 福岡第一

▼3月14日(金)



東海大学 vs 福大大濠(オンデマンド/録画)



中央大学 vs 福岡第一(オンデマンド)



東洋大学 vs 福大大濠(オンデマンド/録画)



拓殖大学 vs 福岡第一(オンデマンド)



拓殖大学 vs 洛南



早稲田大学 vs 美濃加茂



東海大学 vs 洛南



早稲田大学 vs 駒大苫小牧

▼3月15日(土)



早稲田大学 vs 福岡第一(オンデマンド)



中京大学 vs 北陸学院(オンデマンド)



東洋大学 vs 北陸学院



中京大学 vs 洛南



東洋大学 vs 駒大苫小牧

▼3月16日(日)



早稲田大学 vs 中京大学



早稲田大学 vs 北陸学院



拓殖大学 vs 北陸学院



拓殖大学 vs 東洋大学