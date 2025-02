歌手の浜崎あゆみ(46)が18日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んだ。

浜崎は「It was tough but in the end it was great.(=大変だったけど最終的には素晴らしかった)」と報告。カジュアルなファッションでレコーディング中の写真を公開した。

そしてハッシュタグで「慣れてないから」「何回動画撮っても音声ない」「あれなんでなん?」とコメント。音声が無音になってしまった動画について伝えた。

この投稿にフォロワーからは「新曲めちゃくちゃ楽しみ」「げきかわ」「ナチュラルなayuが音楽と真剣に向き合ってる」「カジュアルあゆちゃんも最高」「40歳代に見えないのよね!まだまだ行けるよ!!」「てか、痩せすぎだよ?」「姫、少し痩せた?」「あゆちゃんまた痩せちゃって心配よ」などの声が集まった。