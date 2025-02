◆すみれ、母・松原千明さんとの2ショット公開

【モデルプレス=2025/02/18】モデルのすみれが18日、自身のInstagramを更新。2022年11月に亡くなったすみれの母で女優の松原千明さんとの2ショットを公開した。この日すみれは、「Happy Birthday Momma」と18日に誕生日を迎えた、今は亡き母・松原の誕生日を祝福。「Wish you were here。Love you forever and ever」と、「あなたがここにいたらよかったのに」という切実な思いとともに、松原の移住先であるハワイに合わせて英語で愛を綴った。松原は1988年に俳優の石田純一と結婚。90年に長女・すみれを出産。1997年に石田と離婚した。2022年11月に松原は移住先の米ハワイ州の自宅で急死している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】