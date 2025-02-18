¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±ÀÐÄÍÍµØ¹¤¬¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç£²°ÂÂÇ¡¡ÀèÇÚº¸ÏÓ¤ÎÊÑ²½µåÂª¤¨¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê²ÖºéÆÁ±É¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£²·³µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤ÏÂª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤Î±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯º¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï£²µåÌÜ¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤Æº¸±Û¤¨¤ËÆóÎÝÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ïº¸ÏÓ¡¦Âç¹¾¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤Æ¡¢ÃæÁ°¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ëÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Á¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º¸Åê¼ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Å¤¤ÊÑ²½µå¤ò¥ì¥Õ¥È¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤ÎµÙÍÜÆü¤ò¶´¤ß¡¢£²£°Æü¤«¤é¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¡£Îý½¬»î¹ç¤â£³»î¹çÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ÂÀï½é°ÂÂÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¾Ç¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£