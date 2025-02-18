「大阪マラソン2025」開催で交通規制！ 御堂筋、中央大通、千日前通や阪神高速の出入口も対象に。【道路のニュース】
2月24日、大阪城の周辺の道路で交通規制を実施！
大阪城をスタート・ゴール地点に恒例の大阪マラソンが開催される。写真は編集部が撮影。
「大阪マラソン2025」が2025年2月24日（月・振替休日）に開催される。大阪マラソンは大阪城をスタート・ゴール地点とし、市内の名所を巡る関西最大の都市マラソンだ。大会当日は、マラソンコースの御堂筋、中央大通、千日前通などの幹線道路や、阪神高速の複数の出入口で、大規模な交通規制が実施される。
周辺を通行するドライバーは、交通規制のお知らせや迂回ルートの案内を、下記サイトで確認してほしい。交通規制図を確認のうえ、推奨される迂回路の通行を検討しよう。
INFORMATION
大阪マラソン2025公式ホームページ
（https://www.osaka-marathon.com/）
交通規制・迂回ルートについて
（https://www.osaka-marathon.com/2025/info/traffic/）
大阪マラソン2025の交通規制図。
大阪マラソン2025の交通規制図（大阪城周辺）。
【阪神高速の交通規制】
1. 長柄出口閉鎖
8時50分～11時
2. 汐見橋入口閉鎖
9時25分～13時20分
3. 湊町出入口閉鎖
9時25分～14時30分
4. 夕陽丘出口・高津入口閉鎖
10時15分～15時10分
【一般道の交通規制】
1. 城南交差点～京阪東口交差点（府庁周辺）
7時15分～10時40分
2. 京阪東口交差点～片町交差点～東野田町交差点
8時50分～10時40分
3. 東野田町交差点～東天満交差点～樋之口町交差点～天神橋6交差点
8時50分～11時
4. 天神橋6交差点～南森町交差点～天神橋交差点
8時50分～11時20分
5. 天神橋交差点～北浜1交差点～大江橋南詰交差点・渡辺橋南詰交差点
9時10分～11時40分
6. 大江橋南詰交差点～梅田新道交差点・梅新東交差点
9時5分～11時55分 ＜通行不可＞
7. 渡辺橋南詰交差点～大江橋南詰交差点～難波交差点
9時10分～11時55分
8. 難波交差点～汐見橋交差点・稲荷交差点
9時25分～14時30分
9. 汐見橋交差点～大正橋交差点～伯楽橋西詰交差点
9時25分～13時20分
10. 伯楽橋西詰交差点～市岡元町3交差点手前～伯楽橋西詰交差点
9時25分～13時5分
11. 稲荷交差点～中開交差点
9時55分～14時20分
12. 中開交差点～なにわ筋と柳通の交差点～中開交差点
9時55分～14時10分
13. 難波交差点～下寺町交差点
10時15分～14時40分
14. 下寺町交差点～公園北口交差点手前～下寺町交差点～上本町6交差点
10時15分～15時10分
15. 上本町交差点～五條宮前交差点～勝山4交差点
10時30分～15時20分
16. 勝山4交差点～大池橋交差点
10時30分～15時40分
17. 大池橋交差点～今里交差点
10時40分～15時55分
18. 今里交差点～緑橋交差点
10時40分～16時5分
19. 緑橋交差点～鴫野東2交差点
10時50分～10時20分
20. 鴫野東2交差点～鴫野西2交差点
10時50分～16時35分
21. 鴫野西2交差点～新鴫野橋起点側
10時10分～16時35分