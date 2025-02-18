2月24日、大阪城の周辺の道路で交通規制を実施！

大阪城をスタート・ゴール地点に恒例の大阪マラソンが開催される。写真は編集部が撮影。

「大阪マラソン2025」が2025年2月24日（月・振替休日）に開催される。大阪マラソンは大阪城をスタート・ゴール地点とし、市内の名所を巡る関西最大の都市マラソンだ。大会当日は、マラソンコースの御堂筋、中央大通、千日前通などの幹線道路や、阪神高速の複数の出入口で、大規模な交通規制が実施される。

周辺を通行するドライバーは、交通規制のお知らせや迂回ルートの案内を、下記サイトで確認してほしい。交通規制図を確認のうえ、推奨される迂回路の通行を検討しよう。

INFORMATION

大阪マラソン2025公式ホームページ

（https://www.osaka-marathon.com/）

交通規制・迂回ルートについて

（https://www.osaka-marathon.com/2025/info/traffic/）

大阪マラソン2025の交通規制図。

大阪マラソン2025の交通規制図（大阪城周辺）。

【阪神高速の交通規制】

1. 長柄出口閉鎖

8時50分～11時

2. 汐見橋入口閉鎖

9時25分～13時20分

3. 湊町出入口閉鎖

9時25分～14時30分

4. 夕陽丘出口・高津入口閉鎖

10時15分～15時10分

【一般道の交通規制】

1. 城南交差点～京阪東口交差点（府庁周辺）

7時15分～10時40分

2. 京阪東口交差点～片町交差点～東野田町交差点

8時50分～10時40分

3. 東野田町交差点～東天満交差点～樋之口町交差点～天神橋6交差点

8時50分～11時

4. 天神橋6交差点～南森町交差点～天神橋交差点

8時50分～11時20分

5. 天神橋交差点～北浜1交差点～大江橋南詰交差点・渡辺橋南詰交差点

9時10分～11時40分

6. 大江橋南詰交差点～梅田新道交差点・梅新東交差点

9時5分～11時55分 ＜通行不可＞

7. 渡辺橋南詰交差点～大江橋南詰交差点～難波交差点

9時10分～11時55分

8. 難波交差点～汐見橋交差点・稲荷交差点

9時25分～14時30分

9. 汐見橋交差点～大正橋交差点～伯楽橋西詰交差点

9時25分～13時20分

10. 伯楽橋西詰交差点～市岡元町3交差点手前～伯楽橋西詰交差点

9時25分～13時5分

11. 稲荷交差点～中開交差点

9時55分～14時20分

12. 中開交差点～なにわ筋と柳通の交差点～中開交差点

9時55分～14時10分

13. 難波交差点～下寺町交差点

10時15分～14時40分

14. 下寺町交差点～公園北口交差点手前～下寺町交差点～上本町6交差点

10時15分～15時10分

15. 上本町交差点～五條宮前交差点～勝山4交差点

10時30分～15時20分

16. 勝山4交差点～大池橋交差点

10時30分～15時40分

17. 大池橋交差点～今里交差点

10時40分～15時55分

18. 今里交差点～緑橋交差点

10時40分～16時5分

19. 緑橋交差点～鴫野東2交差点

10時50分～10時20分

20. 鴫野東2交差点～鴫野西2交差点

10時50分～16時35分

21. 鴫野西2交差点～新鴫野橋起点側

10時10分～16時35分