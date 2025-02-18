＜個人投資家の予想＞ 02月18日 16時 ＜個人投資家の予想＞ 02月18日 16時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4584) キッズバイオ 東証グロース

(4588) オンコリス 東証グロース

(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース

(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード

(3770) ザッパラス 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5889) ＪＥＨ 東証スタンダード

(5535) ミガロＨＤ 東証プライム

(278A) テラドローン 東証グロース

(9616) 共立メンテ 東証プライム

(4813) ＡＣＣＥＳＳ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



外部サイト