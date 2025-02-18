　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41595.31　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40969.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40663.45　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40418.52　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40390.25　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39976.59　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39810.53　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39731.58　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39534.66　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39420.54　　均衡表雲上限(日足)

39270.40　　★日経平均株価18日終値

39230.80　　13週移動平均線
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39167.74　　均衡表基準線(日足)
39136.74　　6日移動平均線
39093.90　　均衡表転換線(日足)
39092.73　　25日移動平均線
39060.03　　75日移動平均線
39055.21　　均衡表雲下限(日足)
38799.72　　26週移動平均線
38664.83　　200日移動平均線
38651.08　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38650.81　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38208.88　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38071.35　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37867.86　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37766.95　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37491.62　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36935.99　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
36004.13　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　63.43(前日69.29)
ST.Slow(9日)　　65.36(前日61.76)

ST.Fast(13週)　 48.81(前日47.57)
ST.Slow(13週)　 54.81(前日54.40)

［2025年2月18日］

株探ニュース