

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41595.31 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40969.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40663.45 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40418.52 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40390.25 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39976.59 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39810.53 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39731.58 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39534.66 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39420.54 均衡表雲上限(日足)



39270.40 ★日経平均株価18日終値



39230.80 13週移動平均線

39226.96 均衡表転換線(週足)

39167.74 均衡表基準線(日足)

39136.74 6日移動平均線

39093.90 均衡表転換線(日足)

39092.73 25日移動平均線

39060.03 75日移動平均線

39055.21 均衡表雲下限(日足)

38799.72 26週移動平均線

38664.83 200日移動平均線

38651.08 ボリンジャー:-1σ(13週)

38650.81 ボリンジャー:-1σ(25日)

38208.88 ボリンジャー:-2σ(25日)

38071.35 ボリンジャー:-2σ(13週)

37913.92 新値三本足陰転値

37867.86 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37766.95 ボリンジャー:-3σ(25日)

37491.62 ボリンジャー:-3σ(13週)

36935.99 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

36004.13 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 63.43(前日69.29)

ST.Slow(9日) 65.36(前日61.76)



ST.Fast(13週) 48.81(前日47.57)

ST.Slow(13週) 54.81(前日54.40)



［2025年2月18日］



株探ニュース

