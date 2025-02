回転寿司スシローにて実施されている、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをした「スシロー×食べログ」名店シリーズ。

「スシロー×食べログ」名店シリーズから、食べログで点数3.71の高評価を獲得し、食べログ 百名店6年連続選出した“福島壱麺”監修「濃厚鯛塩ラーメン」が期間限定で登場します。

同日に、ご当地“札幌味噌ラーメン”を再現した「濃厚味噌ラーメン」も販売されます☆

スシロー ”福島壱麺”監修「濃厚鯛塩ラーメン」

価格:460円(税込)

販売期間:2025年2月19日(水)〜3月9日(日)

販売予定総数:44万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

テイクアウト:不可

スシローにて、「スシロー×食べログ」名店シリーズを実施中。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修されたラーメンが全国のスシローにて期間限定で販売されています。

今回は、大阪・福島の人気店の味“福島壱麺”監修の「濃厚鯛塩ラーメン」が登場。

「食べログ」で点数3.71の高評価を獲得し、「食べログ ラーメン WEST 百名店」に4年連続、「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」に2年連続選出された、大阪・福島の名店です。

複数の鯛素材をベースに、旨みを最大限に引き出し、昆布やサバなどの旨みで厚みを増し、クリーミーでまろやかな本家のスープを再現した「濃厚鯛塩ラーメン」

濃厚ながらも繊細な鯛の風味・旨みを生かすために、他の素材のバランスや醤油の選定にも気を配り試行錯誤の上、たどり着いた濃厚な鯛の味わいが楽しめます。

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心して食べられます

※監修元で提供されるメニューとは異なります

「福島壱麺」店舗情報

食べログ点数3.71※、「食べログ ラーメン WEST 百名店」に4年連続、「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」に2年連続で選出されている大阪・福島の人気店。

あさりと鯛出汁、香味野菜でとった白湯スープをエスプーマ(泡)仕立てにした「濃厚鯛塩ラーメン」が看板メニューです。

クリーミーでコク深いスープと歯切れ良いプリッとした食感の平打ちストレート麺が絶妙に絡み、しっとりとして旨みの濃いレアチャーシューとも相性抜群。

ほかにも、鯖出汁を使った中華そばや混ぜそば、季節限定麺などが展開されています。

※2025年1月19日現在での点数です

濃厚味噌ラーメン

価格:460円(税込)

販売期間:2025年2月19日(水)〜3月9日(日)

販売予定総数:39万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

テイクアウト:不可

同日より、日本三大ご当地ラーメンといわれる“札幌味噌ラーメン”をスシローオリジナルで再現した「濃厚味噌ラーメン」も登場。

豚の旨みを効かせた濃厚なスープにコクのある味噌を使い、ローストした香味野菜と、隠し味に鰹の旨みを加え、香り豊かでまろやかな味噌スープに仕上げられています。

全国のスシローで楽しめるラーメンの名店“福島壱麺”監修の「濃厚鯛塩ラーメン」

2025年2月19日(水)より、全国のスシローにて期間・数量限定で登場です。

※店舗によって価格が異なります

※持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心して食べられます

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚な鯛の味わいが楽しめる!スシロー ”福島壱麺”監修「濃厚鯛塩ラーメン」 appeared first on Dtimes.