Jackery Japan、「Jackery ポータブル電源 900」と「Jackery ポータブル電源 1800」を25日発売 販路限定
Jackery Japanは、25日に家電量販店などのオフライン店舗を中心とした、販路限定モデル「Jackery ポータブル電源 900」と「Jackery ポータブル電源 1800」を発売する。価格は12万9800円～。
新製品の特徴
「Jackery ポータブル電源 900」は、12万9800円。大きさは327×224×247mmで重さは10.8kg、スマートフォン（29W）なら45回充電が可能。本体は、家庭用ACコンセントで66分で0％から80％まで充電でき、1.7時間でフル充電（緊急充電モードで1時間）が可能。さらに、最大400Wで3時間でのソーラー充電が可能。
Jackery ポータブル電源 900
Jackery ポータブル電源 900
Jackery ポータブル電源 900
Jackery ポータブル電源 900
「Jackery ポータブル電源 1800」は21万9800円。大きさは335×264×292mmで重さは17.9kg、スマートフォン（29W）なら80回充電が可能。本体のは、家庭用ACコンセントで66分で0％から80％まで充電でき、2時間でフル充電（緊急充電モードで1.7時間）が可能。さらに、最大400Wで6時間でのソーラー充電が可能。
Jackery ポータブル電源 1800Jackery ポータブル電源 900 Jackery ポータブル電源 1800 容量 960Wh 1872Wh 定格出力 1500W（瞬間最大3000W） 2200W（瞬間最大4400W） 電池／寿命 リン酸鉄リチウム電池／4000回 リン酸鉄リチウム電池／4000回 USB出力 USB-A：1x18W、USB-C：1x100WPD+1x30WPD USB-A：1x18W、USB-C：1x100W PD+1x30W AC充電 1.7時間（緊急充電モードで1時間） 2時間（緊急充電モードで1.7時間） サイズ 327×224×247mm 335×264×292㎜ 重量 10.8kg 17.9kg