“元BIGBANG・V.Iとの親交”で来韓中止もあったイケメン台湾俳優、兵役逃れ容疑で逮捕との現地報道

台湾の人気イケメン俳優ダレン・ワン(王大陸/31)が兵役逃れの容疑で警察に逮捕されたという現地報道が出た。

【画像】V.I、かつての面影ゼロ…“ふくよか”になった近況

2月18日、『ETトゥデイ』などの台湾メディアは、ダレン・ワンは同日に兵役逃れの容疑で警察に逮捕され、取り調べを受けていると報じた。

報道によると、ダレン・ワンは兵役逃れのため専門組織に100万台湾ドル(日本円=約463万円)を渡し、組織の指示に従って心臓疾患のふりをして医師を騙し、虚偽の診断書を発給する方法で兵役逃れを試みたという。

同日、警察は兵役逃れ事件の捜査に乗り出し、事件に関与した11人を逮捕した。

彼らは顧客の体型に合わせて計画を立て、シナリオを作り、顧客に身体的欠陥と症状のある人物を演技する方法を教えたという。警察はダレン・ワン以外の芸能人も同事件に関与しているものとみて、捜査を進めている。

ダレン・ワンは過去にも一度、兵役逃れの疑惑が浮上したことがある。

米ニューヨークの軍事学校に通っていたダレン・ワンは、台湾に帰国して芸能界へと進出し、この過程で台湾国内の大学に入学。最初は放送学科に通っていたが、翌年に公演芸術学科1年に再入学し、2年間大学生活を送った。

ただ当時、周囲では「ダレン・ワンが大学に通った姿を見たことない」として、兵役逃れを画策しているのではないかという疑惑が提起された。これにダレン・ワン本人は「時が来れば軍隊に行く」と疑惑を否定していた。

しかし結局、組織的な兵役逃れの容疑で警察の取調べを受けることになった。ダレン・ワンは本日(2月18日)午後、新北地方検察庁に送致される予定だという。

(写真提供=OSEN)ダレン・ワン

ダレン・ワンは1991年5月29日生まれの33歳。2008年にドラマ『イケメン探偵倶楽部MIT』でデビューした後、2015年の映画『私の少女時代 -Our Times-』で一躍人気俳優となり、韓国でも「最も認知度の台湾俳優」として注目を集めた。その人気ぶりで、2016年には韓国でファンミーティングを開催したこともある。

ただ、2018〜2019年に韓国芸能界・韓国社会を震撼させた「バーニング・サン事件」が勃発すると、同事件に中心人物として関与した元BIGBANG・V.Iとの親交が物議を醸した。

ダレン・ワンは過去にV.Iとクラブで一緒にいる姿が捉えられるなど、親しい関係で知られていた。

そんななか、前出の事件によって2019年3月に予定していた映画『Fall in Love at First Kiss』公開記念の来韓記者懇談会を中止する事態に。ただし、ダレン・ワンはV.Iとの関係性を「平凡な友人」とし、「不道徳な行為はしなかった」と事件への関与を否定していた。

ほかにも、プライベートでは2017年に韓国人女優カン・ハンナとの熱愛説が浮上し、注目を集めた。