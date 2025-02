新しい未来のテレビ「ABEMA」のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』について、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーにおいて、最高視聴(※2025年2月10日〜2月16日の1週間の内、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を視聴した人数)を更新した。元モーニング娘。でタレントの辻希美(37)&俳優の杉浦太陽(43)の長女・希空(のあ・17)が、参加したことでも話題となった。

参加メンバーによる気になる相手へまっすぐ思いを伝える表情や、不器用ながらも懸命にアプローチする姿、思いが叶わず思わず涙を見せる様子に多くの視聴者の共感を呼びました。2月10日(月)に迎えた最終話では、思いが届かないとわかっていながらも告白する姿や、好きな気持ちを諦め相手の背中を押すさま、涙ながらに自分の気持ちに決着をつける様子に、「誠実でいい子すぎる」「優しさがすごく伝わった」「感動で爆泣き」といったたくさんの反響の声がSNSを中心に集まったほか、思いを成就させた、たくやとはるなに対しても「推しカップルすぎる」「末永くお幸せに」「見てるこっちが幸せ」などのお祝いコメントが殺到した。『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に関連するSNSの動画再生数は累計2億回を突破(※『今日好き』公式SNSにて公開された『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に関連する動画の累計再生数)、女子中高生の内2人に1人以上が『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』を視聴するまでに伸張するなど(※自社調べ、統計局の人口分布における13歳〜18歳の女性の総数(2023年10月時点)より、2025年2月10日〜2月16日に『今日、好きになりました。卒業編2024 in ソウル』を視聴した人数から割り出して算出)、大きな注目を集めた。『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。最新シリーズとなる今回は、韓国の首都・ソウルを恋の舞台に、運命に翻弄されながら時には涙を流し友情を深めつつ、恋する自分の気持ちに向き合う。最新シリーズでは、韓国の首都・ソウルが恋の舞台に。この旅には、たくや(高校3年生/宮崎県出身)、ゆうき(高校2年生/神奈川県出身)、さとる(高校3年生/東京都出身)、れお(高校3年生/兵庫県出身)、せり(高校1年生/福岡県出身)、ゆうすけ(高校3年生/熊本県出身)の男子メンバー6名と、はるな(高校3年生/山口県)、ひなた(高校1年生/静岡県出身)、のあ(高校2年生/東京都出身)、じゅり(高校3年生/愛知県出身)、ひなの(高校2年生/長崎県出身)の女子メンバー5名が参加した。