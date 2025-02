Microsoftは2月14日(米国時間)、「Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、ASUSの一部のノートPCにWindows11バージョン24H2をインストールできない不具合を修正したと発表した。不具合の概要は「ASUSの一部ノートPC、Windows11バージョン24H2で不具合 | TECH+(テックプラス)」にて報じたとおり。特定のハードウェアコンポーネントとの互換性に問題があり、インストールを試みるとブルースクリーン(BSoD: Blue Screen of Death)が発生していた。Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn